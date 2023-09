Google Assistant est bien, mais pas sur mon Xiaomi : pourquoi ne l’active-je jamais lorsque je démarre un nouveau téléphone

Je suis dans l’écosystème de Google depuis le HTC Hero qui m’a arraché des mains de Symbian, et depuis lors je n’ai fait que de petites incursions dans d’autres systèmes par curiosité ou nécessité. Cela signifie que je suis plus que familier avec les avantages et les défauts d’un écosystème qui, il faut le dire, est à des années-lumière d’où il a commencé, et depuis quelques années maintenant, je l’apprécie à bord de mes Xiaomi.

C’est pourquoi j’ai trouvé curieux de réaliser que, malgré son avancement, il y a un outil de Google qualifié de vedette que je désactive systématiquement lors de la configuration d’un nouveau téléphone. Ce matin même, je commençais à zéro avec un nouveau téléphone pour des tests et je l’ai de nouveau désactivé. Il n’y a jamais eu une seule fois où j’ai activé Google Assistant sur mes téléphones.

Assistant est très bon, mais je ne le veux pas sur mon Xiaomi

Je suis conscient que cela peut sembler paradoxal de dire qu’une application est de premier niveau et, pourtant, ne pas vouloir qu’elle soit présente sur votre téléphone mobile. Mais c’est ce qui m’arrive avec Google Assistant et les Xiaomi que j’ai configurés au fil du temps. Ce matin même, je configurais un nouveau Xiaomi à partir de zéro et je lui demandais à nouveau de laisser Assistant tranquille, en arrière-plan.

Pendant le processus de configuration de n’importe quel nouvel appareil Android, le système d’exploitation vous demande de confirmer ce que vous voulez faire à différents endroits du téléphone. Quel moteur de recherche voulez-vous par défaut, si vous voulez activer ce réseau WiFi ou un autre, si vous voulez activer les données mobiles, etc. Et oui, il vous demande si vous souhaitez activer Assistant sur le téléphone et qu’il soit présent sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez l’activer d’un simple toucher ou directement avec le classique ‘Ok Google’. Dans mon cas, je lui demande toujours de ne rien faire.

La raison peut être la façon dont j’utilise mon téléphone mobile. Mon Xiaomi est en silence depuis que je me souviens. Je ne sais pas à quoi il ressemble, littéralement. Mes notifications me parviennent via la Xiaomi Mi Watch, et elles vibrent simplement. Mon téléphone fonctionne en silence et je fais de même pour mes recherches. Je n’active même pas la recherche vocale que Google a activée depuis longtemps sur les téléphones. Si je dois chercher quelque chose, je tape. Si j’ai besoin d’activer quelque chose sur le téléphone, je le fais manuellement. Peut-être est-ce une question de confidentialité, peut-être.

Bien sûr, j’utilise Assistant, mais sur les enceintes que j’ai chez moi. Mon téléphone est silencieux et sans commandes vocales.

J’utilise Google Assistant, bien sûr que oui. J’ai diverses enceintes avec Assistant réparties dans la maison. Certaines me servent à allumer et éteindre les lumières, d’autres régulent la climatisation, d’autres jouent de la musique quand je le demande et d’autres, pauvres d’entre eux, me disent simplement la température ou comment est la journée quand je demande. C’est probablement la raison pour laquelle je n’ai aucun besoin de parler au téléphone. Et si je ne le fais pas à la maison, encore moins dans la rue.

Cela n’a rien à voir avec le fait qu’Assistant écoute en permanence, ou qu’il consomme plus ou moins de batterie. C’est simplement que je n’utilise pas le téléphone avec des commandes vocales. Et c’est pourquoi, lorsque mon Xiaomi me demande lors de la configuration ce que je veux faire avec Assistant, ma réponse est toujours la même : ‘sauter cette étape’.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :