Ces écouteurs Sony ont une réduction de 41% : nous les avons testés et nous ne pouvons que te les recommander

Économisez plus de 50 euros sur ces écouteurs Sony au design très confortable, d’excellente qualité sonore, avec une annulation de bruit efficace et une autonomie de 20 heures.

Le design est l’un des points forts de ces écouteurs sans fil de Sony, ils sont très confortables.

Ne cherchez plus, nous avons les écouteurs sans fil que vous devez acheter si vous voulez profiter de la meilleure expérience pour moins de 100 euros. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils font partie des meilleurs écouteurs sans fil de la célèbre marque Sony. Nous parlons des Sony WF-C700N, qui offrent une excellente qualité et une réduction brutale de 41%. Oubliez leur prix de vente recommandé de 129,99 euros, car vous pouvez maintenant acheter ces Sony WF-C700N pour seulement 77 euros sur Amazon.

Ce n’est pas un prix ordinaire pour ces écouteurs, qui atteignent ainsi leur prix le plus bas jamais atteint. En résumé, c’est le prix le plus bas qu’ils aient jamais eu depuis leur sortie il y a quelques mois. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer la livraison et vous recevrez les Sony WF-C700N chez vous en quelques heures. Les écouteurs ont le même prix chez MediaMarkt, où ils baissent également à 77 euros. L’achat chez PcComponentes et Ebay est moins rentable, où vous les trouverez respectivement à 89 et 99 euros.

Nous avons pu tester ces Sony WF-C700N chez Netcost-security.fr et nous avons été très agréablement surpris. Ce sont des écouteurs légers et très confortables, offrant une excellente qualité sonore, une annulation de bruit efficace et une autonomie pouvant atteindre 20 heures. Avec plus de 50 euros de réduction, c’est l’achat parfait pour vous.

Sony WF-C700N

Pourquoi les Sony WF-C700N sont parfaits pour vous

Plusieurs raisons font des Sony WF-C700N les écouteurs parfaits pour vous pour moins de 100 euros. La plus importante est qu’ils offrent une excellente qualité sonore, le son qu’ils fournissent est très bon. Les graves sont puissants sans être saturés, tandis que les aigus sont clairs. Vous pourrez donc profiter d’un son de qualité en écoutant de la musique et des podcasts, en jouant, en regardant des vidéos ou simplement en écoutant des audios sur WhatsApp.

L’annulation de bruit active est également essentielle dans l’expérience avec ces Sony WF-C700N. Il suffit d’activer cet outil pour que le bruit environnant disparaisse, ce qui est extrêmement utile lorsque vous êtes à la salle de sport, que vous vous déplacez en transport en commun ou que vous marchez dans la rue. Si vous souhaitez avoir une conversation ou écouter ce qui se passe autour de vous, vous pouvez utiliser le mode transparence.

Les Sony WF-C700N sont des écouteurs que vous pouvez utiliser pendant des heures sans avoir besoin du chargeur. L’autonomie est de 7,5 heures + 7,5 heures si vous utilisez l’annulation de bruit, soit un total de 15 heures de musique avec une seule charge. La batterie est encore plus longue si vous n’activez pas l’annulation de bruit, elle durera 10 heures consécutives et 10 heures supplémentaires avec l’étui de charge.

Vous pourrez les utiliser pendant des heures et des heures également en raison de leur extrême confort d’utilisation. Chaque écouteur ne pèse que 4,6 grammes, avec des embouts en silicone offrant une très bonne adhérence. De plus, ils sont résistants aux éclaboussures, vous pouvez donc les utiliser en extérieur et pour faire du sport. Notez qu’ils disposent de commandes tactiles à l’extérieur, ce qui vous permet de passer d’une chanson à l’autre ou de mettre la musique en pause sans avoir l’appareil à proximité.

Sony WF-C700N

Les Sony WF-C700N utilisent la connectivité Bluetooth pour se connecter aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs et à de nombreux autres appareils dotés de la technologie Bluetooth. Qu’est-ce que cela signifie ? Que vous oubliez complètement les câbles lors de la connexion. Attention, ils sont compatibles avec la fonctionnalité Google Fast Pair, il vous suffit donc de les ouvrir pour les associer rapidement à vos appareils Android.

Toutes ces raisons sont celles pour lesquelles nous avons adoré les Sony WF-C700N et pour lesquelles nous vous les recommandons maintenant qu’ils bénéficient d’une réduction de 41%. Ces écouteurs Sony passent ainsi à 77 euros sur Amazon et chez MediaMarkt, profitez-en.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

