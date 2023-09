Y a-t-il eu une Apple Car lors de la keynote de l'iPhone 15 ? Voici tout ce que l'on sait.

L’Apple Car promet de révolutionner le monde de l’automobile.

Project Titan est le nom donné à l’origine à l’Apple Car

La récente keynote d’Apple a dévoilé à quoi ressemblerait le nouvel iPhone 15 ou les futurs Smart Watches Series 9, mais n’a pas révélé de nouvelles informations sur l’Apple Car. La société de Cupertino continue de ne pas confirmer son développement, bien qu’il soit un secret de polichinelle qu’ils y travaillent. Cependant, nous n’aurons pas besoin d’attendre son annonce pour avoir une idée de ce à quoi il ressemblera.

L’Apple Car, qui a commencé son développement sous le nom de « Project Titan », est la voiture qu’Apple est en train de développer. Comme nous l’avons dit, il n’y a pas d’informations officielles à son sujet, tout ce que nous savons vient de fuites de sources proches de l’entreprise technologique. Elle est en cours de conception depuis 2014, mais sa date de sortie a varié au fil des ans, tout comme son design. On pensait d’abord qu’elle sortirait sur le marché vers 2020, puis la date a été repoussée à 2022 et ainsi de suite. Lors de la keynote de 2023, aucune information n’a été révélée à ce sujet, mais nous connaissons déjà certains aspects de celle-ci.

Tout ce que nous savons sur l’Apple Car

Le plus important est qu’il s’agira d’une voiture écologique. Elle sera entièrement électrique ou hybride, mais ne fonctionnera jamais exclusivement à l’essence. De plus, elle sera conçue avec des matériaux qui ne sont pas excessivement nuisibles pour l’environnement. Lors de la dernière keynote, l’accent a été mis sur l’engagement d’Apple envers la nature, donc le futur véhicule de la pomme mordue sera avancé à cet égard. En ce qui concerne le principal partenaire dans son assemblage, en 2021, nous avons déjà appris qu’Hyundai était en négociations avec Apple pour le fabriquer.

Les dernières rumeurs indiquent que l’intention d’Apple est que son véhicule soit le plus autonome possible. Il semble qu’ils veuillent implémenter un volant et des pédales rétractables, qui se replieront lors de la sélection du mode de conduite autonome, bien que cela soit contraire aux lois de conduite européennes. Une solution consiste à suivre Tesla, qui lance une version plus autonome de ses voitures aux États-Unis et une version plus limitée en Europe.

D’autre part, en termes d’assistance au volant (si elle existe), elle sera à la pointe de la technologie. Il est très probable qu’elle intègre la réalité virtuelle, peut-être sur le pare-brise, qui nous donnera des informations, telles que la vitesse à laquelle nous allons, comment tourner ou des informations sur la météo actuelle, pendant que nous conduisons, sans avoir à détourner le regard vers un affichage inférieur. Pour le stationnement, elle nous aidera également, bien que certaines sources indiquent qu’elle sera capable de se garer entièrement seule.

En ce qui concerne d’autres aspects, elle sera entièrement connectable aux appareils Apple, tels que les iPhone et les Smart Watches. Avec sa voiture, l’objectif d’Apple est de former un écosystème complémentaire. Tout cela est en attente de voir comment l’IA sera mise en œuvre, ce qui jouera certainement un rôle important dans le fonctionnement de la future Apple Car. De plus, elle pourrait être l’un des premiers dispositifs à intégrer la technologie microLED, composée de LED microscopiques qui s’allument de manière indépendante, tout comme l’OLED, mais étant un matériau inorganique. Cela signifie que le noir pur sera identique à l’OLED, mais avec une luminosité supérieure.

Enfin, en ce qui concerne sa date de sortie, l’année la plus probable pour sa mise sur le marché est 2026, mais, comme nous l’avons mentionné précédemment, cela peut varier. Tout indique qu’elle sortira avant 2030, mais il n’y a rien de certain. Quant à son prix, bien qu’il s’agisse d’une des voitures les plus avancées, elle ne dépassera pas les 100 000 dollars en principe. Avec la voiture de Xiaomi prête à sortir sur le marché, Apple ne peut pas attendre beaucoup plus longtemps pour lancer son propre modèle.

