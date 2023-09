Ce robot aspirateur Xiaomi est aujourd’hui beaucoup moins cher : 149 euros

Ce modèle a une grande puissance d’aspiration et la possibilité de l’utiliser pour laver le sol.

Le modèle E12 de Xiaomi est à un niveau élevé et a un prix scandaleux.

Le catalogue des produits de nettoyage de Xiaomi est très vaste, mais nous utilisons généralement seulement 5 produits de base au quotidien: un robot aspirateur, un aspirateur à main, un aspirateur balai sans fil, une vadrouille intelligente et un purificateur d’air. Avec tous ces produits combinés, vous obtiendrez un nettoyage extrême et pur de votre sol. Aujourd’hui, je veux vous recommander l’un des meilleurs robots aspirateurs du marché et l’un des moins chers.

Il s’agit du modèle Robot Vacuum E12 de Xiaomi que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour seulement 199,99 149 euros sur Amazon pour une durée limitée. Il s’agit d’un modèle qui coûte actuellement 169,99 euros sur le site officiel. Il est puissant, le plus puissant pour ce prix, a plusieurs niveaux de puissance, un contrôle depuis l’application et une autonomie parfaite pour la majorité des maisons.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Acheter un bon robot aspirateur pour seulement 149 euros est possible

Ce robot aspirateur de Xiaomi ne se contente pas de balayer et d’aspirer, il passe également la serpillière et frotte à différents niveaux. Il dispose d’un réservoir de 200 ml à remplir d’eau qui libérera progressivement de l’eau sur le sol, le laissant impeccable là où il passe. C’est un aspirateur et un balayage simultané et sans que vous vous en rendiez compte.

Le E12 est un robot simple qui dispose d’une navigation intelligente grâce à un capteur de proximité. Il n’a pas de navigation laser, mais il génère des cartes dans l’application pour choisir ensuite la zone que vous souhaitez et celle que vous ne voulez pas que le robot aspire. Vous pourrez choisir jusqu’à 4 niveaux de puissance d’aspiration depuis l’application, et physiquement jusqu’à 3 niveaux de lavage (la quantité d’eau libérée par le robot).

Ce robot a l’une des plus grandes puissances d’aspiration pour un appareil de cette valeur. Il a une puissance de 4000 PA pour pouvoir éliminer la grande majorité de la saleté du sol en un seul passage. Que ce soit de la poussière, des cheveux ou même des grains de café ou des céréales, ce robot les aspirera dès le premier passage.

Sa hauteur de seulement 8 cm lui permet de se faufiler sous de nombreux meubles, que ce soit des canapés, des lits ou des armoires de grande hauteur. Il intègre une batterie de 2600 mAh capable de nous fournir une autonomie de nettoyage d’environ 110 minutes en mode standard. Cela nous permettra de couvrir une surface d’environ 120 mètres carrés avec une seule charge. Si le robot n’a pas fini et que la batterie descend en dessous de 20%, il retournera automatiquement à la base pour se recharger.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Enfin, il est équipé de 3 éléments essentiels et de haute qualité: brosse principale, brosse latérale et filtre du réservoir. Tous peuvent être lavés et remplacés par d’autres. Je vous recommande d’acheter un kit d’accessoires de rechange compatibles, car vous devrez prendre soin de votre robot et le faire durer de nombreuses années.

