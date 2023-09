Ces 4 Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité en Europe.

La mise à jour de sécurité de septembre est déjà en cours d’arrivée sur les Galaxy Note 20 4G et 5G, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4 européens avec les versions de firmware N98xFXXS8HWI1, N98xBXXS8HWI1, F926BXXS5FWH9 et F936BXXS4DWHA.

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de septembre 2023, et ainsi, après avoir déployé la mise à jour d’Android de septembre sur les Galaxy S22 et Galaxy S23, la société coréenne a maintenant commencé à déployer ce nouveau firmware sur quatre autres smartphones haut de gamme, deux de la série Galaxy Note disparue et deux de la nouvelle famille Galaxy Z.

Ainsi, comme nous le confirme le site SamMobile, Samsung a commencé à mettre à jour les Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4 en Europe avec le patch de sécurité de septembre 2023.

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les variantes 4G des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra avec la version du firmware N98xFXXS8HWI1, sur les modèles 5G de ces deux appareils avec le numéro de build N98xBXXS8HWI1 et sur les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4 avec les versions de firmware F926BXXS5FWH9 et F936BXXS4DWHA.

Ces quatre nouvelles versions de logiciel incluent, comme prévu, le patch de sécurité de septembre 2023, qui résout un total de 62 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité, corrige un certain nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances des appareils.

La série Galaxy Note 20 est sortie sur le marché fin 2020 avec Android 10 à bord, à la fin de la même année, elle a reçu Android 11, un an plus tard, elle a été mise à jour vers Android 12 et à la fin de 2022, elle a reçu sa dernière grande mise à jour du système d’exploitation avec Android 13.

Quant au Galaxy Z Fold3, il est arrivé sur le marché au milieu de 2021 avec Android 11 à bord, début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et après avoir reçu Android 13 début 2023, il devrait être mis à jour vers Android 14 avec One UI 6 à la fin de cette année.

Enfin, Samsung a lancé il y a un an le Galaxy Z Fold4 avec Android 12, il y a quelques jours à peine, il a été mis à jour vers One UI 5.1.1 basé sur Android 13 et il fait partie des terminaux éligibles pour recevoir Android 14 avec One UI 6.0 cette année même.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone et de vous rendre dans la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec le dernier patch de sécurité Android.

