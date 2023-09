Oubliez les 10 Go de Google Drive : Apple augmente la capacité d’iCloud jusqu’à 12 To

Plus de stockage pour les plans iCloud+.

Deux nouveaux plans de stockage de 6 et 12 To arriveront sur iCloud+

Apple a célébré hier son événement Wonderlust lors duquel elle nous a présenté les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et Pro Max ainsi que l’Apple Watch Series 9, entre autres nouveautés. Cependant, la keynote a été bien plus que cela car la société de la pomme croquée a également annoncé deux nouveaux plans iCloud+ : 6 et 12 To de stockage.

Avant cette annonce d’Apple, un compte individuel iCloud pouvait atteindre au maximum 2 To de stockage pour 9,99 euros par mois. À partir du lundi prochain, deux nouveaux plans seront proposés aux utilisateurs, l’un de 6 To au prix de 29,99 dollars par mois et l’autre de 12 To au prix de 59,99 dollars par mois. Le prix est en dollars car les prix en euros ne sont pas encore disponibles.

D’un côté, le nouveau plan de stockage d’ iCloud+ de 6 To, comme nous l’avons dit, coûtera 29.99 dollars par mois, tandis que le plan de 12 To aura un prix de 59,99 dollars par mois. Comme d’autres plans iCloud+, le stockage pourra être partagé avec les membres de la famille iCloud. Les familles peuvent comprendre jusqu’à 6 personnes.

Comme on pouvait s’y attendre, ces nouveaux plans incluent également d’autres fonctionnalités d’iCloud+ telles que Private Relay pour masquer l’adresse IP lors de la navigation sur Safari, Cacher mon adresse e-mail et plus encore. Cependant, il n’est pas encore clair si ces plans peuvent être combinés avec Apple One Premier pour ajouter 2 To supplémentaires à l’équation. (6 ou 12 To + 2 To).

Bien que ces plans soient très chers, au moins Apple offre maintenant une option pour les personnes qui ont besoin de plus d’espace et qui ne sont pas satisfaites avec les plans actuels d’iCloud+. Les nouveaux plans iCloud+ seront officiellement lancés le 18 septembre prochain avec les versions finales d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de watchOS 10.

