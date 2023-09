Ce haut de gamme ne coûte que 389 euros, possède une charge à 120 W et des haut-parleurs JBL intégrés

C’est un smartphone de génération antérieure, mais qui reste un excellent achat à l’heure actuelle.

Ce POCO F4 GT est une bête puissante avec un grand écran et une grande caméra.

Voulez-vous un smartphone haut de gamme avec des matériaux de qualité premium qui ne coûte pas les yeux de la tête ? Dans ce cas, vous devez vous tourner vers la génération précédente, il y a plusieurs options, mais la plus recommandée est celle offerte par le POCO F4 GT. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir cette bête pour 599,99 389 euros sur Amazon. Et si vous avez besoin de plus de mémoire et de RAM, vous pouvez obtenir la version la plus haut de gamme pour 699,99 499 euros également sur Amazon.

Il s’agit d’un téléphone qui coûte 429 euros sur AliExpress dans sa version de base. C’est un terminal haut de gamme mis à jour vers Android 13 et doté d’une puissance bestiale grâce à l’un des processeurs de dernière génération, le Qualcomm Snapdragon 8.

Achetez le meilleur smartphone haut de gamme bon marché du moment avec une super offre

La caractéristique la plus remarquable de ce smartphone est son apparence physique dès le premier regard. Il a un corps de 8,5 mm d’épaisseur et pèse 210 grammes. C’est un téléphone robuste fini avec des matériaux tels que le verre et l’alliage d’aluminium. Il est très froid au toucher et la dissipation de la chaleur est impressionnante, en partie grâce à la refroidissement liquide intégré.

Le POCO F4 GT est alimenté par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un processeur 4 nm capable d’atteindre 3 GHz. Il est accompagné d’un module de 8/12 Go de RAM LPDDR5 et d’une mémoire interne de 128/256 Go UFS 3.1 non extensible. Il s’agit d’un des smartphones les plus puissants de POCO à ce jour, pouvant atteindre près de 1,200,000 points sur Antutu.

À l’avant, nous avons un spectaculaire écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il est compatible avec tout le contenu en HDR10+ et Dolby Vision, a une courbure 3D en verre et une protection Gorilla Glass Victus. En ce qui concerne le son, il est agréablement surprenant d’inclure 4 haut-parleurs JBL et 3 microphones pour la capture vocale et l’annulation du bruit pendant les appels.

Malgré son statut haut de gamme, nous avons le lecteur d’empreintes digitales sur le côté. Mais ce qui nous a surpris de nouveauté avec ce POCO F4 GT, c’est qu’il intègre une LED de notifications colorées et un moteur de vibrations puissant à l’intérieur.

À l’arrière, nous avons un triple appareil photo Sony IMX686 de 64 MP f/1.73, avec un objectif grand-angle de 8 MP et 120 degrés de largeur, ainsi qu’une lentille macro. Nous pourrons enregistrer en 4K à 60 images par seconde et en mode ralenti à 960 images par seconde. Son objectif avant est un Sony IMX596 de 20 MP très efficace pour les portraits et les vidéos nocturnes.

➡️ Voir l’offre POCO F4 GT (8/128 Go)

➡️ Voir l’offre POCO F4 GT (12/256 Go)

Malgré son épaisseur et sa taille, il intègre une batterie de « seulement » 4700 mAh, mais capable de nous offrir une autonomie d’une journée et demie, voire deux jours complets. Le meilleur de cette batterie est sa puissance de charge, 120 W. En termes de connectivité, nous disposons de la 5G, du NFC, de l’infrarouge, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du GPS et de la double SIM.

