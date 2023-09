Le nouveau Apple Watch Ultra 2 : améliorer une formule difficilement améliorable

La deuxième génération de la montre la plus avancée d’Apple est enfin là, une rénovation modérée mais intéressante dont nous vous détaillons tous les détails.

Sans changements trop évidents, cette Apple Watch Ultra 2 adopte maintenant une tonalité plus sombre.

Il ne fait aucun doute qu’Apple a voulu secouer le cocotier en cette fin de 2023 que nous abordons déjà, sinon il serait très difficile de comprendre pourquoi le géant de Cupertino a condensé autant d’innovations dans une seule keynote résumée par un slogan aussi suggestif que « Wonderlust », traduit par « passion pour les merveilles » dans notre langue.

Les stars sont évidemment les iPhone 15, iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro qui continuent de s’accumuler pour continuer à conquérir l’industrie, mais en plus, la marque à la pomme a mis à jour sa montre connectée la plus haut de gamme avec cette Apple Watch Ultra 2 qui offre une rénovation modérée mais très intéressante, inattendue au départ car les prévisions étaient d’une rénovation biennale, mais avec la ferme intention de continuer à viser le plus haut niveau du marché.

Si vous voulez connaître toutes les nouveautés de cette Apple Watch Ultra 2, vous êtes au bon endroit, donc suivez-nous ci-dessous car nous vous racontons tout… Que nous offre cette deuxième génération de l’Apple Watch Ultra?

Apple Watch Ultra 2, toutes les informations et réservations

Fiche technique

Apple Watch Ultra 2 Fiche technique et caractéristiques Dimensions et poids 49 x – x – (mm); – (g) Boîtier et construction 49 millimètres, fabriqué en titane recyclé avec une face en verre de saphir et un dos en céramique Résistance Certification MIL-STD-810H, Certification IP6x contre la poussière, Certification EN13319 de plongée sous-marine (100 mètres de profondeur) Écran Retina OLED LTPO Always-On-Display, 2 pouces, 502 x 410 pixels, 3 000 nits (pic) Processeur Puce Apple S9 64 bits avec CPU double cœur et GPU PowerVR, Neural Engine Mémoire 32 Go Système d’exploitation watchOS 10 Connectivité WiFi 5 double bande, Bluetooth 5.3 LE, UltraWideBand, 4G LTE, NFC Batterie – (mAh), autonomie jusqu’à 36 heures (62 heures en mode économie d’énergie) Capteurs Rythme cardiaque, ECG, SpO2, VO2max, Accéléromètre, Gyroscope, Altimètre, aGPS double, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur de température, Profondimètre Autres Alarme acoustique, Apple Pay, GymKit, Double haut-parleur, Triple microphone, Fonctions avancées de cyclisme, Mode nuit

Un design connu et encore rentable, mais avec de petits changements

La première chose qui attire l’attention avec cette Apple Watch Ultra 2 qui accompagne les Watch Series 9 est que son design n’a guère changé par rapport au modèle précédent de 2022, maintenant presque intacte la plateforme. En réalité, selon les experts, une modification plus importante n’est pas attendue avant la troisième ou quatrième génération, car Apple amortit généralement bien ses designs.

En tout cas, il y a certaines nouveautés dans une construction acclamée qui semble maintenant adopter des pièces fabriquées avec une impression 3D et dans des matériaux plus légers, réduisant la complexité de leur assemblage et corrigant ainsi les coûts de production pour maintenir un prix final plus abordable.

La coque en titane et sa qualité de construction ne changent pas, elle restera conforme aux normes les plus élevées, mais le métal est maintenant recyclé à 95% tout en maintenant les certifications IP6X et MIL-STD 810 ainsi que la possibilité de l’utiliser pour la plongée sous-marine.

C’est une montre ultra-résistante qui s’adresse également aux utilisateurs aventuriers et aux environnements extrêmes, capable de fonctionner jusqu’à 40 mètres sous l’eau ou de résister aux conditions allant de -500 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu’à +9 000 mètres, dépassant ainsi les montagnes les plus hautes de la planète.

Sa batterie s’est également améliorée, pouvant maintenant rester active pendant 36 heures sans problème pour tout type d’utilisation, atteignant jusqu’à 62 heures en mode d’économie d’énergie et dépassant ainsi de 2 heures les chiffres de la première génération.

Plus de possibilités pour le combiner avec de nouveaux bracelets Apple

Une autre des nouveautés importantes avait déjà été mentionnée dans l’avant-première grâce à une fuite des nouveaux modèles de bracelets FineWoven, qui arrivent avec l’intention de devenir une option plus respectueuse de l’environnement offrant également de nouvelles options de combinaison et de personnalisation du style.

Ainsi, ces bracelets remplacent le cuir naturel par un matériau composé de nylon et de polyester recyclé, adoptant un nouveau motif tout en maintenant le même confort et une sensation de haute qualité, ajoutant également un revêtement résistant à l’eau.

Il y aura également de nouveaux bracelets conçus avec les partenaires habituels d’Apple tels que Nike, ainsi que des marques plus fashion comme Hermès.

La nouvelle puce Apple S9 veut justifier le passage générationnel

En ce qui concerne le matériel, il est vrai que on n’attendait pas beaucoup de nouveautés, peut-être un capteur supplémentaire ou le remplacement de ceux existants par certains de meilleure qualité ou plus optimisés en termes de consommation d’énergie, mais sans modifications de sa diagonale d’écran ni beaucoup de fanfaronnades supplémentaires.

Cependant, Apple a décidé de sortir une nouvelle puce appelée Apple S9 et basée sur le SoC A15, avec un processeur plus efficace et plus puissant pour améliorer encore davantage l’expérience utilisateur. Les performances de son GPU sont supérieures de 30%, et il dispose d’un nouveau noyau pour un Neural Engine qui améliorera le traitement de l’IA.

Apple affirme que cette nouvelle évolution améliorera considérablement la fluidité de watchOS 10, et de nouvelles fonctionnalités arrivent également pour une intégration accrue de Siri et plus de possibilités pour l’assistant intelligent avec Apple Health.

Le nouveau Neural Engine permet également de gérer de nouveaux gestes tels qu’un double claquement de doigts (« double tap ») qui permettra de contrôler plusieurs fonctions de l’Apple Watch sans même la toucher.

En ce qui concerne l’écran, son architecture a également été améliorée pour atteindre une luminosité de 3 000 nits et devenir l’écran le plus lumineux et le plus performant d’Apple en extérieur de toute son histoire.

Et la dernière grande fonctionnalité différenciante qui arrive avec la Watch Ultra 2 est la connectivité Ultra Wide Band, qui permet de retrouver un iPhone grâce au célèbre réseau Find My d’Apple.

Apple Watch Ultra 2, prix et lancement

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, le géant de Cupertino confirme l’arrivée internationale de l’Apple Watch Ultra 2 à partir de la fin de ce mois de septembre, les livraisons devant commencer précisément le 22 septembre 2023.

Tout le travail d’optimisation effectué par Apple en termes de construction, de matériaux et d’assemblage, ainsi que l’économie d’échelle et le succès du premier modèle, ont permis de réduire le prix de départ à environ 799 dollars, ce qui est beaucoup plus attractif.

Chaque division d’Apple mettra à jour ses prix, avec la France fixant le prix à 899 euros pour la seule version disponible avec une connectivité 4G LTE. C’est 100 euros de moins que la génération précédente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :