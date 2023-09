iPhone 15 Plus présenté : nouveau processeur et port USB-C

Apple mise à nouveau sur le grand format : l’iPhone 15 Plus arrive pour conquérir les poches des amateurs de grands téléphones portables.

L’iPhone 15 Plus est le modèle le plus grand et possédant la plus grande batterie de la nouvelle série d’appareils d’Apple

Amateurs de grands téléphones portables, votre nouvel iPhone est là. Lors de sa Keynote spéciale qui a eu lieu le 12 septembre 2023, la société de Cupertino a présenté son nouvel iPhone 15 Plus, le plus grand modèle de sa nouvelle série d’appareils destinés à conquérir le secteur de la téléphonie pour les mois restants de 2023 et une partie de 2024. Il s’agit du successeur naturel de l’iPhone 14 Plus précédent, qui est arrivé l’année dernière pour remplacer les modèles « Mini ».

En gros, l’iPhone 15 Plus n’est rien d’autre qu’un iPhone 15 plus grand. Et c’est précisément son plus grand atout pour rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du marché.

iPhone 15 Plus, toutes les informations

L’iPhone 15 Plus conserve une grande partie des caractéristiques du modèle de l’année dernière, y compris son écran Super Retina XDR basé sur la technologie OLED, avec une diagonale de 6,7 pouces.

La grande différence par rapport au modèle de l’année dernière réside dans l’arrivée de l’Islande Dynamique, qui remplace l’encoche et rapproche le design de ce modèle de celui des terminaux de la série « Pro ».

Ce qui n’a pas changé, c’est la fréquence de rafraîchissement de l’écran : l’iPhone 15 Plus offre toujours un maximum de 60 Hz, ce qui le place loin derrière les smartphones Android de sa catégorie.

En ce qui concerne son design, on trouve quelques changements importants, notamment l’utilisation d’un verre avec finition mate à l’arrière, disponible cette année en noir, vert menthe, bleu, jaune et rose. Nous avons toujours le même module de caméra carré, avec deux capteurs disposés en diagonale.

Un autre changement se trouve dans son bord inférieur, puisque, comme cela a également été le cas avec les autres modèles de la série, l’iPhone 15 Plus accueille le port de charge USB-C et oublie le Lightning, s’adaptant ainsi à la réglementation européenne qui rend obligatoire l’utilisation d’un chargeur unique pour les appareils électroniques.

La résistance à l’eau est maintenue, de même que l’utilisation du verre Ceramic Shield résistant aux chutes et aux chocs, ainsi que de l’aluminium recyclé.

Le système de caméra de l’appareil est dirigé par un capteur principal de 48 mégapixels de résolution, accompagné d’une caméra de 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle. À l’avant, nous avons la même caméra de 12 mégapixels et le système de reconnaissance faciale Face ID soutenu par le capteur TrueDepth.

Un autre bond que nous trouvons dans ce modèle est celui de son processeur. Du A15 Bionic utilisé dans l’iPhone 14 Plus, nous passons au A16 Bionic qui a fait ses débuts aux côtés de l’iPhone 14 Pro. Il s’agit d’une puce construite selon un format de 4 nanomètres et équipée d’une unité centrale à six cœurs : deux hautes performances et quatre hautes efficiences.

Bien qu’Apple n’ait pas l’habitude de partager les chiffres concernant la capacité de la batterie de ses appareils, elle a révélé que l’iPhone 15 Plus est l’iPhone avec la plus grande autonomie de l’histoire, tout comme l’avait été l’iPhone 14 Plus à l’époque.

Prix de l’iPhone 15 Plus et disponibilité

L’iPhone 15 Plus est déjà disponible sur le site officiel d’Apple à un prix à partir de 1109 euros pour sa version avec 128 Go de stockage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :