Dans quels couleurs sort l’iPhone 15

Voici les nouvelles couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Dans quelles couleurs sont disponibles l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro?

Les iPhone 15, iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro viennent d’être présentés par Apple lors de son événement Wonderlust. En plus de toutes leurs nouveautés comme le port USB-C qui remplace le mythique Lightning, le bouton d’action ou le titane qui remplace l’acier sur les modèles Pro pour les rendre plus légers, ils sont également disponibles dans de nouvelles couleurs.

Ces couleurs dont nous parlons depuis longtemps et dont nous pouvions déjà nous faire une idée grâce aux rumeurs. D’un côté, nous envisagions le blanc étoile, minuit, vert, jaune, rose ou bleu pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. D’autre part, pour les iPhone 15 Pro, nous avions comme options le gris, le noir spatial, l’argent ou le bleu foncé. Les rumeurs ont-elles deviné juste ?

Dans quelles couleurs est disponible l’iPhone 15

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont les plus avantagés à cet égard. Autrement dit, Apple prend plus de risques avec les couleurs des modèles de base et propose des couleurs plus vives et attrayantes. Les nouvelles couleurs qui sont arrivées avec ces nouveaux iPhone sont les suivantes :

Noir

Jaune

Rose

Bleu

Vert

Dans quelles couleurs est disponible l’iPhone 15 Pro

Bien que, comme nous l’avons dit, Apple propose des couleurs plus attrayantes pour les iPhones sans l’appellation « Pro », il est vrai que les « Pro » sont également beaux et élégants. Pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les nouvelles couleurs qui sont arrivées sont les suivantes :

Titane naturel

Titane noir

Titane blanc

Titane bleu

Les iPhone 15 et 15 Plus pourront être réservés à partir du prochain vendredi 15 septembre et leur lancement se fera le vendredi suivant, le 22 septembre. Quant aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ils suivront les mêmes délais que leurs frères. Il ne reste plus qu’à choisir votre iPhone et sa couleur. Vous pouvez voir toutes les nouvelles couleurs qui sont arrivées avec les iPhone 15 sur le site web d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :