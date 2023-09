Ce mobile Motorola est un cadeau pour seulement 119 euros : 128 Go, appareil photo de 50 MP et Android 13 pur

Renouvelez votre ancien téléphone ou offrez-vous un excellent cadeau en achetant ce smartphone idéal pour une utilisation basique pour un peu plus de 100 euros.

Avec une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de 183 grammes, le design est l’un des points forts de ce Motorola en promotion.

Les téléphones Motorola offrent l’une des meilleures expériences du marché, avec un logiciel très propre qui permet de profiter à 100% d’Android. Si vous cherchez à remplacer votre téléphone portable ou à en offrir un et que votre budget est inférieur à 150 euros, vous devez prêter attention au Motorola moto g13. Il a une très bonne qualité pour ce segment de prix et, en plus, vous pouvez l’acheter pour seulement 119 euros sur Amazon.

Oui, son prix d’origine est de 179 euros, mais ce moto g13 protagonise une remise qui fait chuter son prix à des minima historiques. En plus d’obtenir un téléphone très complet pour une utilisation basique, vous économisez 60 euros sur votre achat. Vous savez déjà qu’avec l’abonnement Amazon Prime, vous économisez sur les frais d’expédition et vous le recevez chez vous en très peu de temps. Le Motorola moto g13 est également vendu à 119 euros sur le site web de Motorola, tandis qu’il est vendu à 129 euros sur PcComponentes.

Nous parlons d’un terminal au design très confortable, avec un grand écran et des performances correctes pour les tâches quotidiennes. L’autonomie n’est pas un problème, elle dépasse facilement une journée d’utilisation, tandis que son appareil photo principal de 50 MP est capable de capturer de bonnes photos. En bref, c’est un téléphone portable avec un très bon rapport qualité-prix.

Motorola moto g13

Motorola moto g13, tout ce dont vous avez besoin pour 119 euros

Le plus important de ce Motorola moto g13 est qu’il est équipé d’un processeur MediaTek Helio G85 qui a la puissance nécessaire pour exécuter les applications les plus courantes. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pour discuter, consulter les réseaux sociaux, écouter de la musique ou regarder des vidéos sur YouTube sans aucun problème. Le modèle en promotion dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, avec la possibilité d’étendre ce dernier avec l’une des meilleures cartes microSD.

En plus de ses performances correctes, l’expérience est positive grâce à l’intégration d’une version d’Android 13 avec peu d’ajouts. Motorola préfère que vous viviez une expérience Android pure, et c’est ce qu’il réalise. Tout ce que vous faites avec le moto g13 sera visible sur un écran LCD de 6,5 pouces et d’une résolution HD+ (1600 x 720 pixels), d’une qualité plus que suffisante pour visualiser le contenu sans aucun problème.

L’audio est pris en charge par 2 haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos qui le font très bien, vous pourrez donc écouter de la musique ou regarder des séries sans avoir besoin de connecter vos écouteurs.

Le Motorola moto g13 est idéal pour vous si vous n’aimez pas dépendre trop du chargeur. À l’intérieur, il est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation sans avoir besoin d’être rechargée. Lors de ces journées où vous avez besoin d’utiliser davantage votre téléphone portable, il arrivera quand même avec de l’énergie restante le soir. Le moto g13 prend en charge une charge rapide de 20W, il faut donc environ une heure et demie pour atteindre 100%.

Nous avons affaire à un smartphone que vous pourrez utiliser pour prendre de bonnes photos, surtout en journée. Il dispose de 3 caméras à l’arrière, mais vous utiliserez principalement l’objectif de 50 mégapixels. La caméra frontale est de 8 mégapixels et est située dans le trou de l’écran, disponible à la fois pour les selfies et pour le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Motorola moto g13

Ce Motorola moto g13 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et d’un port jack 3,5 mm pour les écouteurs. En bref, c’est un smartphone qui a tout ce dont vous avez besoin pour une bonne expérience au quotidien. Il est maintenant à un prix historiquement bas sur Amazon, il peut être à vous pour seulement 119 euros.

