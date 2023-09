4 choses que l’iPhone 15 peut faire que nous aimerions voir sur Android

Bien que Apple et Android aient des fonctionnalités de plus en plus similaires, il y a quelques choses que les utilisateurs d’Android aimeraient voir sur leurs téléphones.

L’iPhone 15 surprend avec de nouvelles fonctionnalités

La présentation de l’iPhone 15 nous a apporté l’une des grandes nouveautés de l’année dans le secteur technologique. L’arrivée d’un nouvel iPhone sur le marché est une cérémonie pratiquement cathartique pour l’industrie, c’est pourquoi nous tournons tous notre attention vers l’événement et nous préparons à voir ce que les personnes de Cupertino nous réservent cette année. Il est donc tout à fait naturel que l’iPhone 15 Pro ait été le chef de file de toute cette aventure, mais de nombreux autres détails ont été dévoilés, notamment la consommation de batterie, sa capacité et d’autres aspects très pertinents tels que tout sur l’appareil photo des iPhone 15.

C’est pourquoi de nombreux utilisateurs d’Android aiguisent leurs dents et attendent de voir certaines fonctionnalités qu’ils aimeraient avoir sur leurs téléphones du mythique robot vert de Google. C’est pourquoi nous allons recueillir quatre choses que l’iPhone 15 peut faire et que nous aimerions voir sur Android.

L’île dynamique

L’année dernière, l’île dynamique n’était qu’un test d’Apple pour explorer de nouveaux designs possibles sur sa face avant. Maintenant, la décision des gens de Cupertino a été totalement ferme et à la fois l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro ont l’île dynamique comme l’un de leurs points fondamentaux. De cette façon, on regrette le manque d’options de conception similaires chez les téléphones Android. Il est vrai que le realme C55 imite l’île dynamique. Mais il semble que la question s’arrête là car les autres modèles n’ont pas suivi ses traces.

Pour l’instant, aucune entreprise n’a réellement pris le pari de cette conception. Peut-être parce qu’ils ne voient pas d’application claire ou parce qu’ils pensent que c’est trop identificateur d’Apple pour bien fonctionner sur leurs systèmes. Quoi qu’il en soit, peut-être qu’à l’avenir, les nostalgiques d’Apple qui ont maintenant un Android pourront profiter de cette conception innovante.

L’arrivée – ou le retour – du titane

Presque toutes les marques ont tendance à opter pour différentes alliages pour rendre leurs appareils plus durables et fiables. Apple a de nouveau adopté l’idée du titane comme un outil essentiel pour la partie physique et plus accessible de nos téléphones. Cela lui confère non seulement une robustesse accrue propre aux alliages qu’il est possible de réaliser avec ce métal, mais lui offre également plus de fiabilité, une dispersion de la chaleur qui fonctionne parfois mieux et pour ceux qui ont les mains grasses, il laisse généralement moins de traces à l’arrière.

C’est pourquoi on peut s’attendre à trouver des appareils en titane entre nos mains très prochainement et fonctionnant avec Android. Surtout si l’expérience menée par Apple reçoit un retour positif de la part de la grande majorité des utilisateurs.

Un écran de verrouillage plus personnalisable

Bien qu’il existe des applications qui améliorent cet aspect, l’écran de verrouillage d’Android n’est pas aussi personnalisable que celui de l’iPhone 15. Quelque chose qui a été introduit dans iOS 15 et qui n’est pas encore arrivé sur Android, mais qui ne devrait pas tarder. Quoi qu’il en soit, cette amélioration n’est pas exclusive à l’iPhone 15, mais provient

Assistance et appels d’urgence en cas de choc

Cette fonctionnalité devrait être une norme dans l’industrie car elle peut sauver des vies. Si nous avons un accident de la route, maintenant tant l’iPhone 15 que l’iPhone 15 Pro appelleront et entreront en contact avec les services d’urgence pour signaler le choc. En réalité, la présentation de la keynote a commencé par des témoignages de personnes qui ont vu comment leur vie était sauvée grâce au service d’urgence d’Apple. Ainsi, nous espérons pouvoir le voir de plus en plus dans les téléphones Android.

