Les prix réduits de l’iPhone 14 ne se sont pas fait attendre.

Combien et quand le prix des iPhone 14 baissera-t-il est la question que se posent beaucoup de personnes en ce moment. L’iPhone 15 vient d’être présenté lors de la Keynote d’Apple, de sorte que de nombreux acheteurs qui souhaitent acquérir un iPhone peuvent opter pour le modèle précédent, l’iPhone 14, sorti il y a un an et qui devrait baisser de prix après la sortie du nouveau modèle.

Les prix ont déjà baissé, mais ils baisseront bientôt encore davantage

En réalité, nous n’avons même pas eu à attendre la présentation de l’iPhone 15 pour obtenir un iPhone 14 à un prix inférieur à l’original. En août, son prix a chuté en flèche et actuellement sur Amazon, il bénéficie d’une remise de 13%, ce qui nous permet de l’obtenir pour 881 euros (dans son modèle noir de 128 Go), au lieu de 1009 euros. Bien que la remise de Miravia était beaucoup plus intéressante, puisque son prix était de 749 euros, soit une remise de 26%. Actuellement, il n’y a pas de stock, mais il devrait probablement revenir dans les prochaines heures.

iPhone 14 pour 881 euros

Ces remises s’appliquent également aux autres modèles, tels que le Plus, Pro et Pro Max, qui peuvent être trouvés sur Amazon et d’autres sites web, à des prix réduits de 10 à 25%. Un bon exemple est l’iPhone 14 Plus de 256 Go, qui est proposé à 999 euros, soit presque moins que les 1289 euros initiaux.

iPhone 14 Plus pour 999 euros

Quoi qu’il en soit, il est très probable que dans les prochaines semaines, le prix des iPhone 14 baisse davantage. À mesure que la demande pour les iPhone 15 augmentera, dont nous connaissons déjà tous les détails importants, le prix des anciens appareils baissera, ce qui devrait également affecter d’autres modèles, comme l’iPhone 13.

Justement, c’est pourquoi notre conseil est de ne pas être impatient. Comparez entre différents stores en ligne, car vous pouvez obtenir un iPhone 14, qui il y a peu de temps dépassait les 1000 euros, avec une remise de plus de 20%. Attendez la sortie de l’iPhone 15, qui sera officiellement mis en vente le 22 septembre, car les prix pourraient encore chuter considérablement.

D’autre part, si vous envisagez d’acheter le nouveau modèle, peut-être parce qu’il intègre un port USB-C, il sera possible de le réserver sur le site web dès le vendredi 15. Cependant, il est peut-être préférable de vérifier son fonctionnement et ce que les utilisateurs en pensent. Sur Netcost-security.fr, nous vous informerons de toutes les nouveautés découvertes et des performances du nouveau téléphone portable d’Apple.

