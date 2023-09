Tout sur les appareils photo des iPhone 15

Récapitulons toutes les nouveautés qui arrivent sur les caméras des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Les caméras des nouveaux iPhone 15 Pro

Le grand jour d’Apple en cette année 2023 est arrivé: les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été présentés, et nous connaissons déjà tous les détails de la nouvelle famille de téléphones phares de la société de Cupertino, y compris toutes les nouveautés en matière de photographie, encore une fois, grand protagoniste de la keynote tenue par Apple en ce 12 septembre.

La société a mis un accent particulier sur les capacités de photographie et de vidéo de ses nouveaux téléphones, et ce n’est pas pour rien. Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro introduisent des changements importants tant au niveau matériel que logiciel qui donne vie à leurs caméras. Passons en revue toutes les nouveautés.

Nouveaux capteurs et plus de résolution pour les iPhone 15 et 15 Plus

Après quelques années à pousser les limites des 12 mégapixels, Apple a enfin osé passer à une résolution supérieure pour la caméra principale de ses iPhone « sans suffixe ».

Ainsi, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus abandonnent le capteur de 12 mégapixels pour passer à un nouveau capteur signé Sony d’une résolution de 48 mégapixels. Ce capteur est toutefois légèrement plus petit que celui des iPhone 15 Pro, avec une diagonale de 1/1,5 pouces. Néanmoins, il reste 27% plus grand que celui des modèles de l’année dernière.

De même, le capteur est équipé de stabilisation optique de l’image et prend en charge un zoom sans perte jusqu’à deux fois en effectuant un recadrage de la partie centrale du capteur, offrant une qualité comparable à celle d’un zoom optique.

En tant que capteur secondaire, nous trouvons une caméra de 12 mégapixels associée à un objectif ultra grand-angle.

En ce qui concerne la vidéo, l’iPhone 15 continue d’inclure l’enregistrement vidéo super stable grâce au « Mode Action », ainsi que le « Mode Cinéma » présent depuis quelques années déjà sur les appareils Apple.

Le téléobjectif périscope arrive sur l’iPhone 15 Pro Max

La série « Pro » continue, une fois de plus cette année, d’être dotée des avancées les plus importantes sur le plan technique, également en ce qui concerne leurs caméras. Cette année, en plus, nous constatons une très grande différence entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Le modèle le plus grand de la famille est en effet le seul à incorporer un capteur téléobjectif avec une lentille de type périscope, ce qui permet au système de caméras de réaliser un zoom optique jusqu’à cinq fois pour atteindre une distance focale équivalente à 120 millimètres. Ce type de systèmes utilise un prisme qui change la direction de la lumière entrant perpendiculairement à travers l’objectif, permettant ainsi une plus grande distance entre l’endroit par lequel entre la lumière et le capteur lui-même, et permettant ainsi une plus grande distance focale.

En dehors de cela, nous continuons à avoir des capteurs principaux de 48 mégapixels sur les deux modèles, qui conservent cette fois-ci leur taille de 1/1,3 pouces comme nous l’avons déjà vu sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Ce capteur offre la possibilité de capturer des images avec un zoom de 2 fois sans perte de qualité. Il ne manque pas non plus l’appareil photo secondaire avec un objectif ultra grand-angle.

En ce qui concerne le troisième capteur de l’iPhone 15 Pro, il s’agit d’un téléobjectif « classique » qui prend en charge un zoom optique de 3 fois.

À cela s’ajoute la prise en charge de ProRAW, exclusive aux modèles de la série Pro, ainsi que les améliorations que devrait apporter l’utilisation du nouveau processeur Apple A17 Bionic en termes de traitement de l’image et de la vidéo.

En tant que nouveautés intéressantes à souligner, mentionnons l’option de capturer des photos haute résolution à 24 mégapixels. Apple a également amélioré le traitement des images de 48 mégapixels.

