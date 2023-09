Apple présente les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : découvrez toutes leurs nouveautés

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont enfin là et nous vous annonçons toutes leurs nouveautés.

Apple vient de présenter les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Le jour est enfin arrivé. Apple vient de présenter les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max lors de son événement Wonderlust et nous pouvons enfin découvrir les fonctions et caractéristiques incluses dans ces appareils. Ont-ils apporté le port USB-C ? Ont-ils apporté les cadres en titane ? Nous allons le découvrir ci-dessous.

Voici les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : découvrez les nouveautés des nouveaux vaisseaux amiraux d’Apple

Voici les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : découvrez les nouveautés des nouveaux vaisseaux amiraux d’Apple

Beaucoup de choses avaient été révélées, notamment la disparition de trois éléments emblématiques des iPhone, tels que le port Lightning, l’interrupteur de mode silencieux ou l’encoche (que nous avons déjà laissée derrière nous au profit de Dynamic Island l’année dernière), ainsi que d’autres caractéristiques telles que des cadres plus réduits ou une meilleure batterie grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique du processeur A17 Bionic, et les rumeurs n’étaient pas si fausses que ça.

Des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, conformément à la tradition

Conformément à la tradition, les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont des écrans de 6,1 et 6,7 pouces, mais avec des bordures réduites au minimum. De plus, la nouveauté de ces appareils est qu’ils sont fabriqués en titane, ce qui les rendra plus légers et plus résistants.

Ce nouveau matériau permet l’introduction de nouvelles couleurs, notamment l’argenté, le noir titane, le gris titane et le bleu foncé. De plus, ils présentent une nouvelle finition mate très élégante.

Nouveau bouton d’action en remplacement de l’interrupteur de mode silencieux

Un autre changement de design est l’introduction d’un nouveau bouton d’action en remplacement du bouton de mode silencieux. Il sera situé au-dessus des boutons de volume et pourra effectuer des actions personnalisables, comme sur l’Apple Watch Ultra, par exemple : utiliser le traducteur, allumer et éteindre la lampe de poche, exécuter des raccourcis, contrôler l’appareil photo ou le mettre en mode silencieux.

Nouveau processeur A17 Pro

À l’intérieur des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, nous trouvons la nouvelle puce A17 Pro. Une puce qui, grâce à un nouveau processus de fabrication de 3 nm, est beaucoup plus efficace que la génération précédente. Il s’agit donc d’une puce encore plus puissante que l’A16, mais qui consomme moins d’énergie, ce qui offre une durée de vie de la batterie plus longue.

Avec plus de 19 milliards de transistors, tous les noyaux s’améliorent. Du CPU et du GPU aux moteurs dédiés, toutes les parties de la puce sont prêtes à répondre aux exigences les plus élevées. L’A17 Pro prend en charge le RayTracing. Tout cela permet de se concentrer sur des jeux bien plus puissants, performants et réalistes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :