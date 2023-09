Nouvel iPhone 15 : design rénové, nouveau processeur, Île Dynamique et USB-C pour le moins cher de la famille

Ceci est tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 15, le membre le plus modeste de la nouvelle famille de flagships d’Apple.

Renders des iPhone 15 dans leurs différentes couleurs créés par MacRumors

L’attente est terminée car Apple célèbre son Keynote 2023, l’un des événements de lancement de dispositifs les plus attendus de Cupertino, qui adopte désormais l’USB-C au lieu du classique Lightning, que vous pouvez suivre en direct ici. Et le premier à arriver n’est autre que le modèle le plus abordable et modeste de la nouvelle série, un iPhone 15 qui, sans faire un grand bon en avant en termes de qualité, évolue par rapport à la génération précédente.

Ainsi, l’iPhone 15 est un téléphone qui se distingue par son design rénové, son processeur plus avancé que celui de son prédécesseur, la fameuse « Dynamic Island » qui a fait ses débuts sur les iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année dernière et, surtout, un port de charge USB-C pour la première fois dans son histoire.

Nouvel iPhone 15, toutes les informations

Bien que sur le plan du design, l’iPhone 15 suive la ligne tracée par l’iPhone 14, il incorpore certains petits changements que nous devons souligner. Tout d’abord, le nouvel iPhone 15 sera plus compact que son prédécesseur grâce à des bordures plus fines et sera disponible initialement en six couleurs différentes :

Blanc étoile

Minuit

Bleu

Jaune

Orange – Rose corail

En ce qui concerne ses caractéristiques, l’iPhone 15 continuera d’avoir un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais l’une des grandes nouveautés est que ce panneau sera couronné par une Dynamic Island, en abandonnant enfin l’encoche classique.

Les changements se trouvent dans le moteur de l’iPhone 15, car le nouveau smartphone de la société américaine sera équipé d’une version améliorée de la puce A16 Bionic, un processeur que nous avons déjà vu sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max de 2022, qui sera accompagné de 6 Go de RAM et de trois options de stockage interne de 128, 256 et 512 Go.

Mais le grand changement de l’iPhone 15, ainsi que des trois autres modèles de la série, se trouve dans sa connectivité, car ce nouvel appareil d’Apple sera doté d’un port de charge USB-C 2.0, conformément aux mesures imposées par l’Union européenne, qui obligera tous les fabricants à utiliser ce connecteur sur les appareils commercialisés dans l’Union européenne. À cet égard, sachez que la boîte de l’iPhone 15 comprendra un câble USB-C de la même couleur que le téléphone.

Il y aura également des améliorations dans la partie photo de ce nouveau téléphone, car Apple remplacera le capteur principal de 12 mégapixels de l’iPhone 14 par un capteur principal de 48 mégapixels sur l’iPhone 15, tout en conservant le capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et l’appareil photo selfie de la même résolution.

En ce qui concerne l’autonomie, l’iPhone 15 s’améliore également par rapport à l’iPhone 14, car il est équipé d’une batterie de 3 877 mAh, ce qui représente une augmentation de 18,24 % par rapport au modèle de l’année dernière.

