Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, l’Inde est un pays clé sur le marché des téléphones mobiles.

Il y a une marque qui surpasse toutes les autres dans le sondage

L’Inde est un marché très important pour les entreprises de téléphonie mobile, car c’est le pays le plus peuplé du monde. La nation qui souhaite changer de nom a dépassé la Chine en avril dernier en termes de population, il est donc très intéressant pour les entreprises de connaître les préférences des citoyens indiens. Dans un sondage réalisé par le média 91mobiles, 15 000 Indiens ont été interrogés sur leur opinion concernant certaines marques de téléphones mobiles, permettant ainsi de déterminer leur niveau de satisfaction envers chacune d’entre elles. Voici les marques de téléphones mobiles les plus appréciées dans le pays le plus peuplé du monde.

Supériorité écrasante d’Apple

La supériorité d’Apple est écrasante. La majorité des utilisateurs d’iPhone, avec le nouveau iPhone 15 présenté en direct, sont satisfaits de leurs téléphones, beaucoup plus que ceux des marques utilisant Android, comme Xiaomi, Samsung ou Motorola. Ils sont les plus satisfaits de la vitesse de leur appareil, mais aussi de leur appareil photo, du logiciel qu’il utilise et même du service technique.

Le sondage a interrogé plus de 15 000 personnes, qui ont répondu à différentes questions, comme par exemple si elles étaient satisfaites de l’appareil photo de leur téléphone ou tout simplement si elles étaient satisfaites de leur téléphone. Cette dernière question est l’une des plus révélatrices et, comme pour la plupart, la marque à la pomme mordue s’est imposée avec 70,1% d’utilisateurs satisfaits. De plus, les utilisateurs d’Apple sont les plus fidèles, avec un taux de fidélité de 59,1%, devant d’autres marques telles que Nothing (2e avec 45,8%), Samsung (3e avec 43,1%) ou OnePlus (4e avec 38,1%).

Ce n’est pas la première fois que ce sondage est réalisé ; en réalité, les résultats sont comparés à ceux de l’édition de l’année précédente. À l’époque, Apple était également la marque préférée, bien que ses résultats se soient améliorés cette année. Elle est arrivée en première position en termes de satisfaction générale et de satisfaction concernant la vitesse. En définitive, c’est la marque préférée des Indiens.

En dehors d’Apple, on peut également noter la satisfaction vis-à-vis d’autres marques, telles que Nothing, qui suit de près Apple à la seconde place dans plusieurs aspects, OnePlus ou iQOO. La différence entre ces marques et la pomme mordue est énorme, bien qu’elles fassent toutes partie des 10 marques offrant le plus haut niveau de satisfaction.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :