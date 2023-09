La meilleure télévision Android du moment baisse de 25% sur Amazon jusqu’à épuisement des stocks

Plus de problèmes de ralentissements, ce dispositif intègre le meilleur processeur du marché.

Le NVIDIA Shield TV au format mini est infiniment plus puissant que n’importe quelle boîte Android TV ou Fire TV actuellement.

Voulez-vous avoir Android TV sur votre téléviseur, projecteur ou moniteur ? Nous avons toujours recommandé le Chromecast avec Google TV pour sa puissance, son prix abordable et sa fiabilité. Mais si vous voulez le meilleur du meilleur, le NVIDIA Shield TV et le modèle Pro sont les meilleurs choix. Aujourd’hui, ils sont à prix réduit, le modèle de base est à 159,99 119,99 euros sur Amazon et le modèle Pro est à 219 184 euros. Faites attention car vous pouvez également trouver le modèle de base au même prix réduit chez PcComponentes que sur Amazon.

C’est la meilleure façon, sans aucun doute, d’avoir Android TV 11.0 à la maison, sans problèmes de ralentissements, d’espace ou de puissance. Vous pourrez jouer à n’importe quel jeu de la boutique Google Play avec la meilleure qualité et vitesse possibles, et avoir plusieurs applications de streaming ouvertes sans que le système ne se fige à aucun moment.

Achetez le meilleur Android TV du marché avec une bonne réduction

Le NVIDIA Shield TV est équipé du processeur NVIDIA Tegra X1+ et de 2 Go de RAM (3 Go dans le modèle Pro) qui offrent des performances exceptionnelles pour gérer du contenu en streaming en 4K HDR et des jeux avec des graphismes de dernière génération. Cette puissance permet une lecture vidéo fluide et une expérience de jeu sans latence.

Le Shield TV vous permet de jouer en streaming via GeForce NOW, ce qui signifie que vous pouvez profiter de jeux PC de haute qualité sur votre téléviseur sans avoir besoin d’un PC de jeu puissant.

Profitez d’un contenu en qualité 4K HDR pour une image nette et une fluidité incomparable. Le Shield TV est compatible avec une large gamme d’applications de streaming, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, et bien d’autres encore. De même, le Shield TV offre une expérience audio immersive avec le son Dolby Atmos et DTS-X, ce qui vous plonge complètement dans vos films et jeux préférés.

L’inclusion de l’Assistant Google vous permet de contrôler le Shield TV avec des commandes vocales, ce qui facilite la recherche de contenu et le contrôle de l’appareil sans avoir besoin d’une télécommande. Vous aurez également accès à Alexa en tant qu’assistant pour contrôler vos dispositifs domestiques intelligents.

NVIDIA propose des mises à jour logicielles fréquentes, ce qui signifie que votre appareil s’améliorera avec le temps et aura accès aux dernières fonctionnalités et applications.

Vous pouvez étendre la mémoire interne de 8 Go du Shield TV (16 Go dans le modèle Pro) à l’aide de cartes microSD ou de SSD portables, ce qui vous permet de stocker de nombreux jeux, applications et contenus multimédias. Il comprend également des ports HDMI, USB-C, Ethernet et WiFi et Bluetooth, ce qui vous permet de connecter facilement tous vos appareils et accessoires. Le modèle Pro dispose de 2 ports USB-A supplémentaires.

Le NVIDIA Shield TV est un dispositif de divertissement complet offrant des performances exceptionnelles, une qualité d’image et de son impressionnantes, ainsi qu’une variété de fonctionnalités supplémentaires qui en font un excellent choix pour ceux qui souhaitent élever leur expérience de divertissement à domicile au niveau supérieur.

