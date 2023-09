540 euros de réduction pour ce téléphone pliable de Samsung jusqu’à épuisement des stocks, chargeur inclus

Obtenez le téléphone pliable le moins cher du marché en profitant de cette affaire. Il ne coûte que 619 euros, mais les unités disponibles sont limitées.

Grande baisse de prix pour l’un des Galaxy Z Flip, le téléphone pliable le moins cher du marché actuellement

PcComponentes propose ces jours-ci des offres impressionnantes à l’occasion de la rentrée scolaire. L’une des meilleures affaires est le Samsung Galaxy Z Flip4, que l’on pourrait considérer comme le téléphone pliable le moins cher du marché. Si vous avez toujours voulu essayer ce type de smartphones, c’est l’occasion idéale, car vous pouvez obtenir le Galaxy Z Flip4 pour seulement 619 euros sur PcComponentes. Attention, l’offre est pour des unités limitées, vous n’avez donc pas beaucoup de temps pour en profiter.

Nous parlons d’une énorme réduction de 540 euros pour ce smartphone pliable d’excellente qualité. Le modèle en promotion est celui avec une capacité de stockage de 256 Go, qui comprend également le chargeur de 25W inclus. Le prix de vente recommandé de ce pack est de 1 159 euros, vous pouvez voir que la baisse est considérable. Livraison gratuite et très rapide, vous l’aurez chez vous dès le lendemain de l’achat.

Ce Samsung Galaxy Z Flip4 de 256 Go est également en vente dans des stores comme Amazon et MediaMarkt, mais dans les deux cas, il tourne autour de 750 euros, voire plus. En revanche, il n’est pas disponible à l’achat dans le store officiel de Samsung. Par conséquent, PcComponentes se confirme comme le meilleur choix pour acheter ce téléphone pliable, n’attendez pas qu’il soit épuisé.

Achetez le Samsung Galaxy Z Flip4 pour 540 euros de moins

En plus de la réduction impressionnante de 540 euros, nous vous recommandons d’acheter le Samsung Galaxy Z Flip4 5G pour sa grande qualité. Naturellement, l’aspect le plus remarquable est son design, car c’est un téléphone pliable comme ceux que nous utilisions il y a des années. Lorsque vous voulez le mettre dans votre poche ou votre sac, il vous suffit de le plier pour qu’il prenne beaucoup moins de place et soit plus confortable. De plus, nous devons reconnaître que son esthétique est magnifique et élégante.

Ce smartphone de Samsung peut se vanter d’avoir deux écrans différents. D’un côté, il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est l’écran que vous apprécierez lorsque vous le dépliez et nous pouvons vous assurer qu’il a une très bonne qualité d’image. De plus, le téléphone dispose d’un écran extérieur de 1,9 pouce sur lequel vous pourrez voir l’heure, les notifications et d’autres informations utiles sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

Bien qu’il soit remarquable pour son design pliable, le Galaxy Z Flip4 reste un téléphone haut de gamme offrant des performances impressionnantes. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui signifie qu’il a suffisamment de puissance pour jouer, accéder aux réseaux sociaux, éditer des vidéos ou rechercher des informations sur le navigateur web. L’utilisation de ce processeur signifie également que nous avons l’un des meilleurs téléphones Samsung avec la 5G, vous pourrez naviguer à grande vitesse.

Le système de caméras est composé de 2 objectifs arrière et d’un objectif frontal. En ce qui concerne les caméras arrière, vous trouverez un capteur principal et un ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. Les photos capturées sont nettes et avec une bonne reproduction des couleurs, ce qui est également le cas de l’objectif frontal de 10 mégapixels. De plus, avec la caméra arrière, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, ce qui est très positif.

À tout cela, ajoutons que le téléphone est équipé d’une batterie de 3 700 mAh qui tient facilement toute la journée avec une seule charge. La charge rapide est de 25W et vous savez déjà que le chargeur mural est inclus dans ce pack PcComponentes. De plus, la batterie prend en charge la charge sans fil et la charge sans fil inversée. En changeant de sujet, ce Galaxy Z Flip4 est également doté de deux haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté et d’une mise à jour vers One UI 5 avec Android 13.

En résumé, ce Samsung Galaxy Z Flip4 est un choix très judicieux, vous obtiendrez l’un des meilleurs téléphones pliables du marché. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez l’acheter avec une réduction de 540 euros, alors profitez de cette occasion et obtenez-le pour 619 euros sur PcComponentes avant qu’il ne soit en rupture de stock.

