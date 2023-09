Les nouveaux bracelets FineWoven de l’Apple Watch dévoilent quelques heures avant leur présentation

Un premier aperçu des nouveaux bracelets FineWoven pour les Apple Watch

Il s’agit d’un des nouveaux bracelets FineWoven pour les Apple Watch

La présentation en direct des nouveaux iPhone 15, 15 Pro et Apple Watch Series 9, ainsi que d’autres surprises, aura lieu cet après-midi lors de l’événement Wonderlust d’Apple. À quelques heures de celui-ci, les possibles nouveaux bracelets FineWoven pour l’Apple Watch de la société, qui remplaceront les bracelets en cuir, ont fuité.

Voici à quoi ressembleraient les nouveaux bracelets FineWoven pour les Apple Watch

Nous savons depuis un certain temps que la société souhaite remplacer les étuis en cuir des iPhone par des étuis en matériau plus respectueux de l’environnement, ainsi que les bracelets de l’Apple Watch. Et il semble que ce soit le cas, car le fuiteur Kosutami a partagé des photos sur son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) montrant à quoi ressemblerait l’un des nouveaux modèles. Celui-ci est décrit comme léger, mince et doux.

Les nouveaux bracelets sont fabriqués en nylon et polyester recyclés avec un nouveau motif tissé. Il est possible qu’Apple ait choisi ces matériaux dans le but d’être plus respectueuse de l’environnement et de réduire ainsi son empreinte carbone en utilisant ce type de matériaux au lieu du cuir.

De plus, selon Kosutami, les nouveaux bracelets auront également un revêtement résistant aux éclaboussures, bien que les bracelets eux-mêmes ne soient pas imperméables. Le leaker assure également qu’il y aura six couleurs pour les nouveaux bracelets FineWoven de l’Apple Watch, mais seules trois seront annoncées lors de l’événement d’aujourd’hui.

D’autre part, on s’attend également à ce qu’Apple cesse de vendre des étuis en silicone pour iPhone et commercialise d’autres étuis fabriqués dans un matériau également plus respectueux de l’environnement. Nous sommes à quelques heures seulement de pouvoir dissiper nos doutes, car l’événement Apple aura lieu à 19 heures (heure française) et vous pouvez vérifier l’heure dans votre pays, ainsi que la façon de le regarder en ligne.



