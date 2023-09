L’un des meilleurs smartwatches du marché baisse son prix à 70 euros

Pour beaucoup moins que ce que vous imaginez, vous pouvez obtenir le TicWatch Pro 5 avec Android et le processeur Snapdragon.

Le TicWatch Pro 5 est une bête à votre poignet avec une autonomie incroyable et une puissance phénoménale.

Voulez-vous avoir la meilleure montre connectée qui ne soit pas une Apple Watch ? Eh bien, je vous facilite les choses, car TicWatch propose les meilleures dans une gamme de prix assez abordable. Le nouveau TicWatch Pro 5 peut être à vous pour 359,99 311 euros sur Amazon, tandis que sur son site officiel, il coûte 359,99 euros ou 341 euros sur AliExpress.

C’est tout simplement la meilleure montre connectée avec Android Wear à ce jour. Elle intègre l’un des meilleurs processeurs pour une montre connectée, un double écran à consommation ultra-basse, une grande batterie et toutes sortes de puces et de capteurs qui en font votre compagnon idéal au quotidien, que vous fassiez ou non du sport.

Achetez la meilleure montre connectée du marché à un prix historique

Équipée du formidable Snapdragon W5+ Gen1, cette montre fonctionne de manière fluide et sans problème à tout moment. Cette montre est compatible avec les téléphones Android 8.0 et plus. Bien qu’elle soit disponible en deux couleurs, seule la couleur noire bénéficie de l’offre vedette d’Amazon aujourd’hui.

L’un des aspects les plus remarquables de ce TicWatch Pro 5 est sa batterie. Elle intègre une batterie de 628 mAh capable de nous offrir jusqu’à 80 heures en mode intelligent, c’est-à-dire en utilisant constamment le GPS. Nous pourrons également atteindre jusqu’à 45 jours d’autonomie en mode essentiel. Et si vous manquez de batterie, pas de soucis, en 30 minutes, vous aurez 65% de charge grâce à sa charge rapide.

Ce TicWatch Pro 5 dispose de deux écrans : un écran rond Oled de 1,43 pouces (466 x 466 px) et un écran monochrome qui offre la plus grande autonomie et sur lequel vous pouvez appliquer l’une des 16 couleurs disponibles. L’écran Oled peut être personnalisé avec une multitude de fonds d’écran et d’organisations de widgets que vous souhaitez voir sur l’écran d’accueil. Les deux écrans sont protégés par du Gorilla Glass et une couche anti-empreintes.

Il inclut également 100 modes sportifs intégrés pour choisir celui qui convient le mieux à votre activité, que ce soit un sport spécifique ou un exercice en salle de sport. Pour enregistrer toutes vos données d’entraînement, il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un moniteur d’oxygène dans le sang et d’un capteur qui surveille votre niveau de respiration et de stress.

Avec sa puce GPS de haute précision, vous pourrez vous positionner parfaitement au milieu de nulle part, ou bien télécharger des itinéraires dans différents formats depuis votre téléphone pour pouvoir les suivre sur la montre. Il intègre également 32 Go de mémoire interne, vous pouvez donc charger votre musique préférée et utiliser des écouteurs sans fil pendant que vous marchez ou faites du sport, sans avoir à emporter votre téléphone avec vous.

➡️ Voir l’offre TicWatch Pro 5

Et si vous voulez connaître plus d’informations sur votre emplacement si vous partez en randonnée ou en escapade en montagne le week-end, elle dispose d’une boussole et d’un baromètre. Ainsi, elle saura dans quelle direction aller et à quelle altitude vous vous trouvez par rapport au niveau de la mer à tout moment. Et quelque chose que nous aimons, en une seule pression, vous pourrez connaître 5 métriques (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, rythme respiratoire, stress et évaluation générale de notre santé).

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :