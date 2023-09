Grande qualité de son en format mini : les écouteurs sans fil que vous recherchez coûtent moins cher que ce que vous pensez

Les écouteurs TOZO NC7 sont des écouteurs entièrement sans fil qui offrent une excellente qualité sonore, une annulation active du bruit et bien plus encore, à un prix ridicule.

Les écouteurs TOZO NC7, avec leur étui de charge au format mini

Si vous recherchez des écouteurs totalement sans fil capables de vous offrir une qualité sonore de premier ordre, mais que vous ne souhaitez pas dépenser trop d’argent, je crains que le produit dont nous allons vous parler aujourd’hui puisse vous intéresser. Il est proposé par la marque américaine spécialisée dans l’audio, TOZO, et il s’agit de leur dernière génération d’écouteurs true wireless.

Les TOZO NC7 sont des écouteurs sans fil qui ont tout : une excellente qualité audio, une autonomie étendue, une annulation active du bruit, une résistance à l’eau et un design compact. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont disponibles à un prix très abordable, et pour une durée limitée, vous pourrez les obtenir encore moins cher.

Obtenez vos TOZO NC7 avec une réduction et profitez d’une excellente qualité sonore au meilleur prix

La première chose qui attire l’attention avec ces écouteurs est leur design. Tant l’étui que les écouteurs eux-mêmes ont un format ultra-compact qui les rend confortables à emporter partout. Malgré cela, ils n’oublient pas la résistance à l’eau, avec un niveau de protection IPX6.

Les TOZO NC7 garantissent une excellente qualité sonore grâce à leur technologie ORIGX 2.0, qui optimise les performances des voix et des fréquences intermédiaires pour obtenir un son plus réaliste avec un effet surround. Le tout, tout en maintenant un excellent équilibre entre les basses, les médiums et les aigus.

Bien sûr, il ne manque pas l’annulation active du bruit, qui peut presque supprimer complètement les bruits extérieurs pour vous isoler et vous permettre de profiter de votre musique préférée dans n’importe quel environnement, aussi bruyant soit-il. Grâce au mode transparence, vous pourrez écouter ce qui se passe autour de vous sans avoir à les retirer chaque fois que cela est nécessaire, et avec leur système de double microphone, les appels téléphoniques seront clairs et nets.

De plus, grâce à l’égaliseur intégré, vous pourrez configurer votre profil audio préféré, ou choisir parmi l’un des seize préréglages inclus par TOZO

Malgré leur format ultra-compact, les TOZO NC7 bénéficient des dernières avancées en termes de technologie et de connectivité, notamment la prise en charge de Bluetooth 5.3 compatible avec le son stéréo en appel et la prise en charge des codecs HSP, HFP, A2DP et AVRCP.

Leur autonomie ne déçoit pas non plus, pouvant atteindre 72 heures de lecture si l’on ajoute la batterie de 70 mAh intégrée dans chaque écouteur, ainsi que la batterie incluse dans l’étui de charge. Avec une seule charge, les écouteurs peuvent atteindre dix heures et demie d’autonomie en lecture audio.

Mais le meilleur des TOZO NC7 est, sans aucun doute, leur prix. Normalement, ils peuvent être achetés pour 59,99 euros. Cependant, pour une durée limitée, il est possible de les obtenir sur Amazon avec 15% de réduction (case à cocher sur la fiche produit).

