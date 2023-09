Cette tablette ultrabon marché de Xiaomi est idéale pour les étudiants : 10,6 pouces, Android 13 et énorme batterie

Vous avez besoin de moins de 200 euros pour obtenir une tablette avec un écran clair et fluide, de bonnes performances dans une utilisation quotidienne et plusieurs jours d’autonomie.

Cette tablette Xiaomi tombe pratiquement à moitié prix, c’est pourquoi nous la considérons comme une affaire exceptionnelle // Image : Urban Tecno.

Une tablette est un appareil extrêmement utile au quotidien, vous pouvez y regarder des séries sur Prime Video, rechercher des informations sur Chrome et accéder aux réseaux sociaux. Cela sert également à passer des appels vidéo avec vos camarades, prendre des notes dans le processeur ou étudier le programme, c’est pourquoi nous la trouvons très utile également pour les étudiants. Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore avec la Redmi Pad, la tablette ultrabon marché de Xiaomi qui chute à 161 euros sur AliExpress Store dans sa version 4GB+64GB.

Comme vous pouvez le voir, pour un peu plus de 150 euros, vous pouvez vous procurer une tablet très complète pour une utilisation quotidienne. Vous pourrez l’emporter en classe sans craindre de manquer de batterie, car elle offre une autonomie très étendue. Si vous préférez le modèle supérieur, avec 128 Go de stockage, vous pouvez l’acheter pour seulement 188 euros sur Amazon. Le prix de vente recommandé est de 329,99 euros, vous obtenez donc la Redmi Pad pratiquement à moitié prix.

Quelle que soit la configuration de mémoire choisie, vous recevrez la Redmi Pad chez vous très rapidement sans avoir à payer la livraison. Tant AliExpress Store que Amazon proposent ce type de livraison, bien que dans le cas d’Amazon, vous ayez besoin d’un abonnement Amazon Prime. Nous avons analysé cette Redmi Pad chez Netcost-security.fr, nous pouvons donc vous raconter en détail quel sera votre expérience avec elle.

Redmi Pad (4GB+128GB)

Redmi Pad, une tablette à moitié prix idéale pour les étudiants

La première raison pour laquelle cette Redmi Pad nous semble idéale pour les étudiants est son design. Elle a une épaisseur de 7 millimètres et un poids de 445 grammes, elle tient parfaitement dans un sac à dos ou dans un sac pour être transportée en classe. Elle est également très confortable à utiliser, elle ne devient pas lourde même si vous l’utilisez pendant de longues périodes. Le modèle 4GB+128GB est disponible uniquement en gris graphite, tandis que le modèle 4GB+64GB peut également être acheté en argent lunaire et vert menthe.

Parmi ses points forts, on trouve également l’écran LCD, d’une taille de 10,61 pouces qui occupe tout l’avant. Les images qu’il offre sont de très bonne qualité grâce à la netteté élevée fournie par la résolution de 2000 x 1200 pixels et à la fluidité apportée par un taux de rafraîchissement de 90 hertz. L’ensemble formé par cet écran et les 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos font de cette tablette un excellent choix pour regarder des vidéos et écouter de la musique.

La Redmi Pad est une tablette avec laquelle vous pouvez effectuer la plupart des tâches facilement. Vous pouvez l’utiliser pour prendre vos notes, regarder une série, rechercher des informations sur votre navigateur, passer des appels vidéo ou consulter les dernières publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également l’utiliser pour jouer, en sachant dès le départ que les performances ne seront pas parfaites lorsque le jeu est très exigeant.

La tablette Xiaomi est livrée directement avec MIUI 14 et dispose depuis un certain temps de la mise à jour vers Android 13. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Redmi Pad est adaptée aux appels vidéo, ainsi qu’à la prise de photos et de vidéos. En effet, elle est équipée d’un appareil photo arrière et d’un appareil photo frontal, tous deux de 8 mégapixels. En ce qui concerne la connectivité, elle dispose du Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5 à 2,4/5 GHz.

Redmi Pad (3GB+64GB)

L’expérience avec la Redmi Pad est complétée par les performances exceptionnelles de la batterie de 8 000 mAh. Vous pourrez l’utiliser pendant plusieurs jours avec une seule charge, que ce soit pour lire le programme, regarder un film ou simplement naviguer sur les réseaux sociaux. La charge rapide est de 18W, avec le chargeur et le câble USB inclus dans la boîte.

Sans aucun doute, la Redmi Pad est l’une des meilleures tablettes bon marché que vous pouvez acheter sur le marché actuel. Ne laissez pas passer cette énorme réduction et obtenez-la pour seulement 161 euros sur AliExpress Store. Si vous préférez la configuration avec plus de stockage, vous pouvez l’acheter sur Amazon pour un peu plus, 188 euros. Pendant ce temps, les deux versions restent à leurs prix de départ sur la boutique officielle de Xiaomi.

