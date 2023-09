Ce spectaculaire mobile avec 12 Go de RAM chute de 100 euros pour atteindre son niveau historiquement bas

Pour 379 euros, vous ne trouverez pas un smartphone aussi complet et puissant chez un autre fabricant.

Le POCO F5 est équipé d’un énorme processeur, d’une excellente batterie et d’un écran impressionnant qui semble impossible pour 379 euros.

Voulez-vous un téléphone haut de gamme avec une puissance démesurée, mais sans vous coûter les yeux de la tête? Je vous recommande donc d’opter pour le POCO F5 qui, bien qu’il ne soit pas aussi puissant que le POCO F5 Pro, est beaucoup moins cher par rapport à ses performances. Aujourd’hui, vous pouvez acheter le POCO F5 avec 12 Go de RAM pour seulement 379 euros sur AliExpress Store, avec une livraison gratuite depuis la France.

Et attention, car ce même modèle coûte 409,99 euros sur Amazon et 479,99 euros dans la boutique Xiaomi. Ce terminal est conçu pour durer car il intègre l’un des meilleurs et des plus récents processeurs, ainsi que beaucoup de RAM et l’un des meilleurs écrans pour ce prix. Et le meilleur, il est livré avec Android 13 dans ses entrailles, il ne faudra donc pas longtemps avant la mise à jour vers Android 14.

Obtenez le meilleur téléphone bon marché du moment

Tout d’abord, et personnellement, le POCO F5 est un téléphone haut de gamme, bien que certains de ses composants soient dans la gamme moyenne. Comme c’est le cas de son processeur, qui intègre un Snapdragon 7+ Gen 2, conçu pour la gamme moyenne, mais qui fonctionne comme s’il était dans un téléphone de plus de 800 euros. Et si l’on ajoute à cela 12 Go de RAM LPDDR5, une mémoire interne de 256 Go UFS 3.1 et une puce graphique aussi avancée que l’Adreno 725, nous obtenons des performances extraordinaires avec plus de 1 100 000 points dans le test Antutu.

D’autre part, sur le plan esthétique, il ne déçoit pas. Il suit la lignée du POCO F3 et F4 avec une construction en polycarbonate résistant d’à peine 7,9 mm d’épaisseur et un poids de 181 grammes. Son devant est occupé par un magnifique écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1-120 Hz. De plus, il dispose de la protection Gorilla Glass 5, de la compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+ et d’une luminosité maximale de 1000 nits.

Le système de triple caméra est également impressionnant. À l’arrière, nous avons une lentille Omnivision de 64 MP avec stabilisateur optique ainsi qu’un objectif grand angle Sony IMX355 de 8 MP et une lentille macro. Avec eux, nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips, ainsi que prendre des photos de près jusqu’à 4 cm de distance et des plans généraux avec un angle de 119 degrés. Sa lentille frontale est un Samsung de 16 MP qui fonctionne remarquablement bien.

D’autre part, il intègre une batterie de 5000 mAh capable de se charger avec une puissance allant jusqu’à 67 W. Il offre une autonomie d’environ 2 jours complets avec une utilisation normale sans cligner des yeux. Enfin, en ce qui concerne la connectivité, ce POCO F5 est compatible avec les réseaux 5G, la puce NFC pour les paiements sans contact, le port Jack 3,5 mm pour connecter vos écouteurs filaires, le WiFi 6, Bluetooth 5.3 à faible consommation, l’infrarouge, le GPS et la double SIM.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :