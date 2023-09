Ce Xiaomi avec 5G tombe jusqu’à 200 euros dans sa meilleure version: je l’ai essayé et je trouve que c’est un coup de maître

Écran de qualité, bonnes performances et grande autonomie sur ce téléphone mobile Xiaomi que vous pouvez désormais acheter avec une réduction de 95 euros dans sa version 6 Go + 128 Go.

Réduction pour l’un des meilleurs téléphones mobiles bon marché avec 5G que vous pouvez acheter, signé Xiaomi // Image: AndroAall.

AliExpress est engagée dans la campagne « SuperOffres », avec un nom qui nous montre clairement de quoi il s’agit. C’est le moment idéal pour obtenir le Redmi Note 12 5G, un téléphone mobile parfait si vous avez un budget d’environ 200 euros. L’offre concerne sa meilleure version, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a un prix de vente recommandé de 299,99 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 203,99 euros sur AliExpress Store.

J’ai pu analyser ce Redmi Note 12 5G pendant quelques semaines et je l’ai trouvé remarquable, avec un rapport qualité-prix imbattable. Il a un design agréable et confortable, un écran de grande qualité et de bonnes performances au quotidien. De plus, sa batterie tient 2 jours sans problème et il possède cette différence importante qu’est la connectivité 5G. En résumé, vous obtenez un smartphone très complet pour seulement 200 euros.

Nous soulignons que le prix original de ce Redmi Note 12 5G est de 299,99 euros, vous économisez donc plus de 95 euros sur votre achat. Pour comparer, le même terminal se vend à 229 euros sur Amazon, 239 euros sur PcComponentes et 249 euros sur MediaMarkt. Vous pouvez voir que le prix d’AliExpress Store est imbattable, en plus de vous offrir une livraison gratuite et rapide depuis la France.

Redmi Note 12 5G

Achetez le Redmi Note 12 5G avec plus de 90 euros de réduction

Le Redmi Note 12 5G est un téléphone très équilibré qui vous séduira dès que vous le sortirez de la boîte. Son design est simple, mais la disponibilité de couleurs comme le vert forêt le rend plus attrayant. Le plus important est que son ergonomie est très bonne, ce qui permet une prise en main confortable et sécurisée, même lors d’une utilisation prolongée. La coque en silicone pour le protéger est incluse dans la boîte, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

Dès que vous l’allumerez, vous apprécierez les performances élevées du processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Cette puce peut facilement gérer les applications les plus courantes, des réseaux sociaux aux messageries, en passant par les navigateurs web ou les jeux peu gourmands. Il faut avouer que le comportement du terminal m’a semblé très positif lorsque je l’ai analysé, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je vous le recommande.

Nous avons ici l’un des meilleurs téléphones mobiles bon marché de Xiaomi grâce à la grande qualité de son écran. À l’avant, il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je vous confirme que les images sont de très bonne qualité, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un smartphone à 200 euros. Par conséquent, vous pourrez utiliser le Redmi Note 12 5G pour regarder une série sur Netflix ou des vidéos sur YouTube.

Lors de l’analyse du téléphone mobile Xiaomi, j’ai également découvert l’excellent fonctionnement de sa batterie de 5 000 mAh. Lorsque vous n’êtes pas trop exigeant, vous pouvez l’utiliser pendant 2 jours sans avoir besoin du chargeur. Lorsqu’il est temps de le recharger, cela se fait en un peu plus d’1 heure grâce à la charge rapide de 33 W. L’adaptateur et le câble USB sont inclus dans la boîte, vous n’avez donc pas besoin de les acheter séparément.

Redmi Note 12 5G

Le Redmi Note 12 5G est doté de 3 caméras arrière, avec en particulier le capteur principal de 48 mégapixels. Avec celui-ci, vous pouvez capturer des photos nettes et aux couleurs vives, surtout dans des scènes bien éclairées. Par ailleurs, ce terminal dispose de MIUI 14 basé sur Android 13 (via mise à jour), d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, d’un port jack 3,5 mm et de la technologie NFC pour les paiements mobiles.

Les semaines que j’ai passées à analyser le Redmi Note 12 5G m’ont confirmé que c’est l’un des meilleurs téléphones mobiles bon marché avec 5G que vous pouvez acheter. Profitez de sa chute de prix à seulement 203,99 euros sur AliExpress Store pour vous le procurer, mais n’oubliez pas que cette promotion ne dure pas éternellement et qu’elle se termine le 18 septembre.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :