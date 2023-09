Il s’est éteint il y a près de 100 ans, mais grâce à un enregistrement, cet animal préhistorique est revenu à la vie.

L’histoire géologique de notre planète remonte à des millions d’années et a accueilli toutes sortes de faune en son sein. En effet, on parle de l’existence de cinq extinctions massives causées par différentes catastrophes naturelles ou des changements dans l’environnement. Cependant, au fil de la vie de notre planète, des animaux ont disparu et beaucoup d’autres sont apparus. Aujourd’hui, la notion d’extinction mondiale est évoquée, pouvant être causée par l’IA, certains comme Bill Gates la comparant à la bombe atomique en termes de pouvoir et de danger pour l’humanité.

En effet, l’être humain est responsable de diverses extinctions dans l’histoire récente, notamment celle du dodo ou encore d’un animal qui n’existe plus depuis près de 100 ans et qui habitait les terres sauvages du continent océanique.

Cependant, grâce à un enregistrement, la mémoire de l’un de ces animaux a été retrouvée. Il s’agit plus précisément du loup de Tasmanie, un mammifère qui habitait l’île du même nom et qui est officiellement répertorié parmi les animaux éteints depuis 1936. Bien qu’il soit possible qu’il se soit éteint définitivement dans les années 1970, le dernier spécimen vivant avisté date des années trente du siècle dernier.

L’homme est responsable de nombreuses extinctions, que ce soit à cause de sa chasse incontrôlée dans le but d’obtenir des trophées somptueux ou à cause de questions liées à la superstition. Cela arrive également lorsque son habitat est détruit par l’empreinte humaine ou par l’intervention d’une autre espèce. En Océanie, les écosystèmes sont extrêmement fragiles et de nombreuses espèces ont disparu à cause de l’espèce humaine. L’une de ces espèces qui a récemment disparu est le Thylacinus cynocephalus, communément appelé loup de Tasmanie qui présentait certaines similitudes avec le diable de Tasmanie, beaucoup plus petit et spécialisé dans les petites proies.

L’un des points forts du loup de Tasmanie était sa capacité à ouvrir ses énormes mâchoires. Le marquage qu’il avait sur la partie inférieure de ses reins était également très remarquable, tandis que l’autre partie était recouverte de poils. Bien que cet animal ait vécu sur les îles pendant plus de 11 000 ans, il n’a pas pu faire face à un autre prédateur : l’humain.

Lorsque les êtres humains ont débarqué en Tasmanie, la chasse à cet animal a été incessante, comme l’explique Urban Tecno. En grande partie parce qu’il représentait un risque évident pour le bétail, sa proie de chasse favorite. Il avait l’habitude de pénétrer dans les enclos à bétail et de causer de véritables carnages. Malheureusement, les équipes de chasse humaines ont commencé à traquer les populations de ces animaux sans relâche jusqu’à leur disparition totale.

Cet animal était très suivi par les scientifiques car il était une espèce indigène et unique dans la région. Cependant, bien qu’ils aient essayé de la conserver en captivité, cette espèce n’a pas réussi à survivre dans cet environnement et le dernier spécimen est décédé en 1936. Il est vrai qu’il semble que son extinction définitive à l’état sauvage ait eu lieu dans les années 70, car certaines petites colonies ont pu subsister, mais n’ont pas été découvertes par les humains.

Une petite vidéo montre le loup de Tasmanie tel qu’il était. Il s’agit plus précisément de l’un de ces spécimens qui ont été emmenés vivre en captivité. Le compte de vidéos historiques HistoricVids a été chargé de relayer ce documentaire.

Footage of the last known Tasmanian Tiger which extinct in 1936. These animals were also known as ‘thylacines’, were known for the distinctive stripes on their lower back.

The species was originally found across Australia but disappeared from the mainland roughly 3,000 years… pic.twitter.com/MfZXK6DdoN

— Historic Vids (@historyinmemes) Septembre 3, 2023