One UI 6 basé sur Android 14 est maintenant disponible en téléchargement sur les Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54

Il est maintenant possible de télécharger la version bêta d’One UI 6 basée sur Android 14 sur les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, bien que pour le moment cela soit seulement disponible au Royaume-Unis.

L’arrière du Samsung Galaxy A54 5G en vert citron / Photographie de David Freire

Samsung est l’un des fabricants de téléphones Android offrant le meilleur support à leurs appareils, puisqu’en plus de les mettre à jour avec le dernier patch de sécurité Android avant les autres, il met également à jour certains de ses meilleurs terminaux, haut de gamme ou milieu de gamme, avec la dernière version d’Android presque au même moment que Google lui-même.

Ainsi, un mois après avoir annoncé l’arrivée de la version bêta d’One UI 6.0 basée sur Android 14 sur les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, la société coréenne a maintenant commencé à déployer ce nouveau logiciel sur deux de ses Galaxy A les plus récents, les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

One UI 6.0 et Android 14 arrivent sur les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G au Royaume-Unis

Comme nous l’apprend SamMobile, Samsung a commencé à libérer la version bêta d’One UI 6.0 basée sur Android 14 sur les Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G au Royaume-Unis.

Dans le cas du Samsung Galaxy A34 5G, cette mise à jour logicielle arrive avec la version du micrologiciel A346BXXU4ZWI1 et a une taille de téléchargement de 2 Go, tandis que les Galaxy A54 5G reçoivent cette nouvelle version d’One UI avec le numéro de build A546BXXU5ZWI1 et ce micrologiciel a une taille de téléchargement similaire à celui de son petit frère.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le patch de sécurité de septembre 2023, qui résout un total de 62 problèmes liés à la vie privée et à la sécurité, et améliore les performances et la stabilité des deux terminaux.

De plus, ce nouveau micrologiciel apporte aux Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G toutes les nouveautés d’One UI 6 et d’Android 14, parmi lesquelles nous devons souligner une notification améliorée, une nouvelle interface utilisateur pour l’application Appareil photo, un nouveau panneau de paramètres rapides qui vous permet d’accéder rapidement à celui-ci en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran, une personnalisation accrue de l’écran de verrouillage qui vous permettra de repositionner le widget de l’horloge, une application météo entièrement repensée incluant des informations sur les chutes de neige, les phases et les heures de la lune, la pression atmosphérique, la distance de visibilité, le point de rosée et la direction du vent, ainsi que l’option de glisser-déposer des fichiers à deux mains, une fonctionnalité qui, jusqu’à présent, n’était disponible que sur les téléphones pliables.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, si vous avez enregistré votre Galaxy A34 5G ou Galaxy A54 5G dans la version bêta d’One UI 6.0, vous pourrez mettre à jour votre téléphone avec cette version en cliquant sur la bannière qui apparaît sur la page d’accueil de l’application Samsung Members, en sélectionnant l’option de mise à jour logicielle, puis en cliquant enfin sur le bouton de téléchargement et d’installation.

