Ce téléphone premium avec 120 Hz et 5100 mAh de batterie coûte seulement 239 euros

Le terminal HONOR dispose d’un grand catalogue et se situe dans la gamme moyenne avec une meilleure construction que beaucoup d’autres plus chers.

Ce HONOR Magic5 Lite 5G dispose d’un grand écran, d’une très bonne autonomie et est mis à jour vers Android 13.

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un téléphone avec des finitions premium comme celle-ci que je vous propose en promotion aujourd’hui. Il s’agit du HONOR Magic5 Lite 5G que nous avons pu analyser en avril et qui bénéficie aujourd’hui d’une réduction attractive. Vous pouvez l’obtenir pour 239 euros sur AliExpress, avec une livraison gratuite depuis la France. Le même modèle est disponible sur Amazon pour 255 euros.

Les unités sont très limitées et le prix pourrait changer, ou bien être épuisé très rapidement. Il s’agit d’un terminal très bien construit, avec de très bonnes performances pour ce prix, un grand écran OLED, une mise à jour garantie vers Android 13 et une autonomie phénoménale pour pouvoir l’utiliser pendant plus de 2 jours.

Achetez un bon téléphone de milieu de gamme avec un grand écran pour 239 euros

HONOR est l’un des fabricants qui se démarque le plus souvent des designs traditionnels des smartphones. Ce Magic5 Lite 5G en est un exemple parfait, montrant qu’il est possible d’innover sans toucher à la fonctionnalité d’un smartphone. Son apparence extérieure est incroyable et c’est un plaisir de l’utiliser, avec un corps en verre de seulement 7,9 mm d’épaisseur et 175 grammes.

89% de la façade est occupée par un magnifique écran OLED de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Nous avons une haute résolution Full HD+ et une luminosité maximale de 800 nits. Son verre est courbé sur les deux côtés, ce qui lui donne un aspect encore plus haut de gamme. Et pour compléter cet aspect multimédia, ses haut-parleurs sont excellents. Et attention, car le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

À l’intérieur, le moteur est alimenté par le Snapdragon 695, un processeur de 6 nm largement utilisé précédemment dans la gamme moyenne et qui a donné d’excellents résultats. Il est accompagné de 6 Go de RAM LPDDR4X, du GPU Adreno 619 et de 128 Go de stockage interne. Ce matériel nous donne près de 400 000 points dans le test d’Antutu.

Un autre aspect à souligner est la batterie d’une capacité de 5100 mAh et une charge rapide de 40 W. Elle offre une autonomie de 2 jours complets sans problème. En ce qui concerne sa connectivité, ce modèle est compatible avec les réseaux 5G, NFC, l’infrarouge, le GPS, Dual SIM, le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1.

Enfin, son appareil photo n’est pas le plus remarquable de tous, mais il se comporte de manière notable en photo et vidéo Full HD. À l’arrière, nous trouvons un triple appareil photo de 64 MP avec un objectif grand-angle de 5 MP et un objectif macro de 2 MP. À l’avant, il dispose d’un objectif de 16 MP qui fait un excellent travail en mode portrait avec effet bokeh.

➡️ Voir l’offre HONOR Magic5 Lite 5G (6/128 GB)

Si vous recherchez un téléphone bon marché, avec une puissance maîtrisée, une grande batterie, avec une apparence luxueuse, qui fonctionne très fluide et qui est mis à jour vers la dernière version du système de Google, ce HONOR Magic5 Lite 5G est votre opportunité pour seulement 239 euros.

➡️ Moins de 2 euros : ces écouteurs sans fil Xiaomi sont un scandale

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat grâce aux liens spécifiques mentionnés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :