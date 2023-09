Xiaomi présente sa nouvelle machine à laver intelligente dotée de jets d’eau si puissants qu’ils éliminent 99% des parasites.

Lorsque nous disons que Xiaomi a un écosystème si varié qu’il couvre tous les besoins de chaque pièce d’une maison, nous ne plaisantons pas. Et la cuisine est l’une des pièces que vous pouvez domotiser en utilisant les électroménagers et appareils Mi, que vous pouvez ensuite connecter à votre téléphone et centraliser tout.

Et dans la cuisine, ou peut-être dans la buanderie, il y a la machine à laver. Et ce domaine n’est pas non plus inconnu pour la société de Lei Jun, qui fabrique et vend également des machines à laver intelligentes et très puissantes sous la marque Mijia, comme le modèle récemment lancé en Chine.

Xiaomi Mijia Pulsator 12kg

Construit en acier galvanisé PCM de haute résistance pour le rendre résistant à l’oxydation et à la déformation, le Mijia Pulsator 12kg de Xiaomi a un panneau de couleur plein format et un couvercle en verre pliable, afin que vous puissiez vérifier la progression du lavage ou ajuster le temps de lavage.

Et l’un de ses traits les plus remarquables est les 10 modes de lavage spéciaux, conçus pour prendre soin des vêtements en différents matériaux. La machine à laver peut également ajuster le niveau d’eau en fonction du nombre de vêtements. Chaque programme de lavage utilise un flux d’eau ultrapropre à quatre couches pour nettoyer les vêtements uniformément sans laisser de zone morte, un flux créé en ajustant le rapport de rotation et d’arrêt de l’agitateur.

Le meilleur de ce processus est que selon les experts, il réduit efficacement l’usure des vêtements. Le Mijia Pulsator 12kg dispose également d’un système de rinçage et de vidange deux en un, ce qui signifie que l’entrée d’eau, le rinçage et la vidange sont effectués simultanément et, par conséquent, permettent de gagner du temps et de l’énergie.

Jet d’eau puissant contre les acariens et les bactéries

En ce qui concerne sa capacité de désinfection, la machine à laver intelligente de Xiaomi utilise des jets d’eau à haute pression pour nettoyer les parois intérieures et extérieures du tambour, ce qui aide à prévenir la croissance bactérienne et à éliminer les acariens. En réalité, Xiaomi affirme qu’elle peut éliminer les acariens jusqu’à 99%.

La machine à laver Mijia Pulsator de 12 kg a un prix à partir de 999 yuans, soit environ 128 euros, ce qui en réalité une option abordable pour de nombreux foyers. Elle est actuellement disponible en précommande sur le site JD.com, mais aucune nouvelle n’a été annoncée sur son arrivée en Occident, car ici, une machine à laver de 12 kg, en plus d’être intelligente et pour un peu plus de 100 euros, est une vraie affaire.

Source | Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :