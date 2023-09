Brutale chute de ce mobile Motorola : 8 Go de RAM, bons appareils photo et Android 13 pour moins de 150 euros.

Si vous cherchez à acheter un téléphone portable à moins de 150 euros et que vous voulez faire le bon choix, nous vous recommandons ce Motorola avec une remise de plus de 80 euros.

La remise de ce téléphone portable Motorola dépasse les 80 euros sur Amazon.

Pour discuter sur WhatsApp, prendre quelques photos tout au long de la journée, regarder des séries ou consulter l’application bancaire vous n’avez pas besoin d’un téléphone portable très cher. En réalité, il y a des options à moins de 160 euros qui ont tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne, et même plus. C’est le cas du Motorola moto g23, qui peut actuellement être à vous pour seulement 159 euros sur Amazon. Il vaut la peine de profiter de cette occasion en or, car ce moto g23 n’a jamais été aussi bon marché en store.

Ce terminal a un design très soigné, un écran fluide grâce aux 90 hertz et de bonnes performances grâce au processeur MediaTek Helio G85. Attention, car son appareil photo principal de 50 mégapixels ne se débrouille pas mal du tout et, en plus, sa grande batterie de 5 000 mAh peut vous offrir plus d’une journée d’autonomie. Nous aimons aussi les téléphones portables Motorola pour leur système d’exploitation, très propre et avec très peu d’applications préinstallées.

En plus de sa bonne qualité, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le Motorola moto g23 bénéficie d’une remise de plus de 80 euros. Par conséquent, vous obtenez un bon smartphone pour une utilisation quotidienne et, en plus, vous bénéficiez d’une grande économie pour votre porte-monnaie. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous aurez le téléphone portable entre vos mains en quelques jours seulement, l’attente sera minimale. En attendant, ce moto g23 est disponible à 149 euros chez PcComponentes et sur le site officiel de Motorola.

Motorola moto g23, un choix sûr à moins de 150 euros

L’achat du Motorola moto g23 est un choix sûr en raison de la bonne expérience globale qu’il offre. Tout d’abord, le processeur MediaTek vous permet d’effectuer les tâches les plus courantes de manière fluide. Par exemple, vous pouvez discuter, partager vos photos sur les réseaux sociaux ou lire le journal depuis le navigateur. Les 8 Go de RAM contribuent également à une bonne expérience, ainsi que les 128 Go de stockage qui peuvent être étendus à 512 Go avec une microSD.

Tout ce que vous faites avec le téléphone sera visible sur un écran LCD de 6,5 pouces, avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. C’est un écran de qualité notable, notamment grâce à la fluidité apportée par les 90 Hz. Une caractéristique courante des téléphones portables Motorola est qu’ils offrent une bonne qualité sonore, ce qui est également le cas de ce moto g23. Vous pouvez donc l’utiliser également pour écouter de la musique ou regarder des vidéos.

Comme tout bon téléphone portable bon marché, l’autonomie est un autre point fort. Il intègre une batterie de 5 000 mAh qui résiste toute la journée sans problème. En réalité, si vous utilisez peu le terminal tout au long de la journée, vous n’aurez aucun mal à tenir même pendant 2 journées entières. Nous apprécions également le fait qu’il soit compatible avec la charge rapide de 30W, ce qui signifie qu’il sera complètement chargé en un peu plus d’une heure.

En ce qui concerne les appareils photo, l’arrière de 50 mégapixels est celui que vous devez utiliser si vous voulez obtenir les meilleures photos et vidéos. De l’autre côté, à l’avant, vous trouverez une caméra de 16 mégapixels. Pour changer de sujet, nous tenons à souligner que avec ce moto g23, vous bénéficierez d’une expérience Android très pure. Pas besoin d’attendre les mises à jour, car il est directement livré avec Android 13.

➡️ Voir l’offre Motorola moto g23

Avec l’achat du Motorola moto g23, vous obtenez également un téléphone portable très confortable à utiliser. Notez que son épaisseur dépasse à peine les 8 millimètres et son poids est de 184 grammes. De plus, la boîte dans laquelle il est livré est très complète, vous y trouverez également le chargeur, le câble USB et l’étui de protection. Il ne fait aucun doute que ce moto g23 est un excellent achat si vous recherchez un téléphone portable bon marché et de qualité, n’hésitez pas à l’acheter pour 159 euros sur Amazon.

