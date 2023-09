Pique entre millonaires : une nouvelle biographie d’Elon Musk révèle sa relation tendue avec Bill Gates

Elon Musk ne rivalise pas seulement avec Mark Zuckerberg, avec qui il voulait se battre à mains nues, mais aussi avec Bill Gates. La nouvelle biographie du magnat sud-africain détaille un incident qu’ont eu les deux entrepreneurs. Le germe de leur confrontation remonte à la vente d’actions de Tesla par Gates.

L’écrivain Walter Isaacson a rédigé la nouvelle biographie de Musk, qui met l’accent sur la confrontation entre les deux hommes. Le livre n’est pas encore sorti, mais le chapitre Musk vs Gates a récemment été dévoilé sur CNBC, dans le cadre de l’avant-première du livre.

Début 2022, les entrepreneurs discutaient de philanthropie, de plans tels que mettre fin au sida ou concevoir des semences résistantes à la sécheresse. Cependant, leur relation s’est rompue lorsque le PDG actuel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) a découvert que Gates avait vendu à découvert des actions de Tesla d’une valeur de 500 millions de dollars, pariant sur la baisse de la valorisation de l’entreprise en bourse. Selon Musk, il ne pouvait pas parler de lutte contre le changement climatique avec quelqu’un qui avait vendu à découvert des actions de l’entreprise qui en faisait le plus pour le combattre.

La véracité de cette histoire a été confirmée par Musk lui-même sur X. En avril 2022, un utilisateur a publié les conversations entre les entrepreneurs et a demandé au PDG actuel de X de confirmer leur véracité, ce qu’il a fait.

Yeah, but I didn’t leak it to NYT. They must have got it through friends of friends.

I heard from multiple people at TED that Gates still had half billion short against Tesla, which is why I asked him, so it’s not exactly top secret.

— Elon Musk (@elonmusk) Avril 23, 2022