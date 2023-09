Précieux à l’extérieur, très bons à l’intérieur: ces écouteurs de marque Nothing voient leur prix chuter pendant quelques jours

Confort, qualité sonore et bonne autonomie avec ces écouteurs sans fil que vous pouvez acheter avec 50 euros de moins.

Le design est l’un des aspects différenciateurs de ces écouteurs Nothing qui bénéficient d’une réduction de 33%.

Choisir vos nouveaux écouteurs sans fil peut être une tâche compliquée car le marché regorge de nombreuses options intéressantes. Cependant, laissez-nous vous recommander des écouteurs que nous adorons après les avoir analysés et dont le prix baisse pour la rentrée scolaire. Il s’agit des écouteurs Nothing Ear (Stick), qui sont sortis sur le marché au prix de 119 euros mais qui peuvent maintenant être les vôtres pour seulement 79 euros sur Amazon.

L’analyse de ces écouteurs Nothing Ear (Stick) nous a permis de découvrir de près des écouteurs magnifiques et très confortables, parmi les plus beaux et originaux du marché. Le plus important est qu’ils ont un son particulièrement bon, vous pourrez donc profiter au maximum de vos chansons préférées. L’autonomie n’est pas un problème car ils vous offrent jusqu’à 29 heures d’utilisation sans avoir besoin du chargeur.

Ceux-ci sont quelques-unes des raisons pour lesquelles nous vous recommandons d’acheter les écouteurs Nothing Ear (Stick) alors qu’ils bénéficient d’une réduction de 50 euros. Comme il s’agit d’une promotion pour la rentrée scolaire, elle ne durera que quelques jours, donc profitez-en avant qu’ils n’augmentent de prix. Sans aucun doute, Amazon est le meilleur store pour les obtenir en ce moment, car ils sont à 99 euros chez Ebay et à 117 euros chez PCComponentes.

Nothing Ear (stick)

Pourquoi les écouteurs Nothing Ear (Stick) sont un excellent achat

Le premier détail qui nous attire l’attention avec les écouteurs Nothing Ear (Stick) est, bien sûr, le design. Ce sont des écouteurs magnifiques grâce à la combinaison du blanc, du noir et de la partie transparente qui nous permet de voir l’assemblage intérieur. En ce qui concerne l’expérience d’utilisation, nous pouvons vous dire qu’ils sont légers et très confortables, encore plus que d’autres modèles plus chers. Vous pourrez donc les utiliser intensivement sans problème.

Le plus important avec ces écouteurs Nothing, c’est qu’ils ont une grande qualité sonore, ils sonnent vraiment bien. Les haut-parleurs de 12,6 millimètres offrent un audio clair et équilibré, avec des basses puissantes et des aigus clairs même lorsque vous montez le volume au maximum. Si vous téléchargez l’application Nothing X sur votre téléphone, vous pourrez personnaliser le son grâce à l’égaliseur graphique intégré.

La batterie est l’un des points forts de nos écouteurs recommandés, elle dure jusqu’à 7 heures d’affilée avec une seule charge. Vous pourrez donc les utiliser pratiquement toute une journée de travail sans problème. Ensuite, avec l’aide de l’étui de charge, l’autonomie peut atteindre 29 heures au total. Au fait, le design de l’étui de charge ne passe pas inaperçu, il a un boîtier transparent très original.

Comme nous l’avons mentionné, les écouteurs Nothing Ear (Stick) sont sans fil, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier des câbles gênants. Vous pouvez les connecter facilement via Bluetooth à votre téléphone, votre tablette ou votre télévision. De plus, la commande de lecture est beaucoup plus pratique grâce aux commandes tactiles situées sur la tige de chaque écouteur.

Nothing Ear (stick)

Notre expérience avec les écouteurs Nothing Ear (Stick) a été très positive, c’est pourquoi nous les considérons comme un bon achat même lorsqu’ils coûtent 119 euros. Par conséquent, maintenant que vous pouvez les acheter pour seulement 79 euros sur Amazon, nous les considérons comme un choix sûr.

