Ce Xiaomi avec 256 Go, Android 13 et écran à 120 Hz s’effondre jusqu’à épuisement des stocks

C’est le téléphone le plus recommandé pour un peu plus de 250 euros en ce moment pour plusieurs raisons.

Le Redmi Note 12 Pro 5G le plus haut de gamme a l’une des tâches les plus importantes cette année, être le plus vendu de la famille Redmi.

Vous avez besoin de changer votre téléphone, mais vous êtes submergé par la recherche d’un parmi tant d’options ? Si votre budget est limité ou si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour un téléphone portable, la famille de téléphones mobiles Redmi et Redmi Note de Xiaomi est un bon endroit pour chercher. Et aujourd’hui, nous avons vu que le Redmi Note 12 Pro 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est descendu à 266 euros sur Amazon ou 275 euros sur AliExpress Store.

Une offre comme celle-ci est quelque chose d’irrésistible si votre budget correspond à ces chiffres, car c’est un smartphone très complet et très réduit. Ce Redmi Note 12 Pro 5G s’impose comme l’un des meilleurs vendeurs de 2023 grâce à de bons résultats. Il est déjà mis à jour vers Android 13, il est donc prêt à fonctionner de manière excellente pendant plusieurs années de plus.

Obtenez l’un des meilleurs téléphones mobiles de 2023 à un prix scandaleux

Nous sommes face à un smartphone qui surprend pour plusieurs raisons. Parmi elles, son design en plastique qui, lorsque vous le tenez dans votre main, semble plus froid que le métal. Il est très fin, seulement 7,9 mm d’épaisseur et un poids de 187 grammes. Bien que sur l’offre d’Amazon, vous ne puissiez obtenir que le modèle de couleur noire, sur AliExpress, vous pouvez choisir parmi l’un de ces trois couleurs.

L’une des choses qui nous frappe avec ce téléphone est son système de caméra. Il embarque un objectif principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.88 très utilisé sur certains téléphones beaucoup plus chers. Il est équipé d’une stabilisation optique qui était auparavant réservée aux hauts de gamme. Il est également accompagné d’un objectif grand angle et d’une lentille macro qui, ensemble, peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 30 fps et prendre des photos avec une grande amplitude, jusqu’à 119 degrés.

Son front est dominé par un magnifique écran Amoled de 6,67″ de diagonale qui occupe 86% de la surface. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une réponse tactile très bonne, il est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, et il est protégé par Gorilla Glass 5. De plus, il a une courbure 3D sur les bords qui le rend plus doux au toucher dans ces zones.

À l’intérieur, il cache un puissant processeur MediaTek, le Dimensity 1080 de 6 nm et une vitesse de 2,6 GHz. Avec 8 Go de RAM LPDDR4X, le GPU ARM Mali-G68 et une mémoire interne de 256 Go, il est capable de dépasser les 538 000 points sur Antutu. Il offre des performances exceptionnelles, comme n’importe quel autre téléphone deux fois plus cher.

Comme tous les Redmi Note, celui-ci dispose également d’une bonne batterie de 5000 mAh. Elle peut nous garantir une autonomie de deux jours complets et une charge rapide de 67 W qui atteindra 100% en moins de 45 minutes. Enfin, ce modèle dispose des options de connectivité les plus récentes : 5G, NFC, prise casque, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, infrarouge et double SIM.

