Le « crossover » le plus inattendu : une autre marque de voitures envisage de lancer son propre téléphone mobile.

D’abord, ce fut NIO, et maintenant c’est la filiale suédoise de Volvo, Polestar, qui prévoit de lancer son propre smartphone en 2024 pour accompagner sa gamme de voitures électriques.

Polestar a déjà de l’expérience avec le logiciel de Google, car il utilise le firmware d’Android Automotive dans ses voitures électriques.

Il semble donc que cette symbiose entre l’industrie automobile et les smartphones se renforce, et si les voitures sont de plus en plus des gadgets roulants, il semble qu’accompagner cela d’un smartphone assorti soit maintenant une bonne idée qui pourrait augmenter les revenus et les possibilités des marques automobiles. En effet, après que Xiaomi ait presque terminé sa première voiture de production et que la Tesla chinoise, NIO, ait annoncé ses intentions il y a déjà un certain temps, c’est maintenant au tour de la suédoise Polestar de planifier son arrivée sur le marché des smartphones dans les prochains mois.

Et elle le fait après plusieurs décisions différencielles, comme celle d’utiliser avec Volvo, son ancienne société mère et désormais toutes deux appartenant à Geely, le logiciel Android Automotive pour ses véhicules électriques, bien qu’en Chine, l’achat de Meizu par le conglomérat ait déjà permis le développement d’un firmware spécifique pour les véhicules basé sur Flyme Auto.

Polestar ne se contentera pas de lancer le nouveau firmware pour les véhicules électriques que Meizu est déjà en train de développer intégré à Geely, et l’on nous dit maintenant qu’il étendra également l’expérience de ses voitures avec un smartphone haut de gamme assorti.

La prochaine étape sera donc de fabrication d’un smartphone haut de gamme parfaitement assorti à ses voitures, qui deviendra très probablement un supplément pour les clients et un terminal pour les fans, qui serait livré avec les Polestar en ajoutant un logiciel de contrôle spécifique du véhicule, ainsi qu’un design similaire à celui de la voiture pour que le propriétaire se sente partie intégrante d’un écosystème.

Nos collègues d’Android Authority nous en ont parlé il y a quelques jours, et il est vrai que les informations semblent fiables en raison de l’avancement de la fuite, qui mentionne même la date de lancement, qui se produirait en même temps que la présentation du prochain SUV coupé de la marque, le Polestar 4, au début de 2024.

Le téléphone serait conçu en collaboration entre Meizu et Polestar, encore une fois, en exploitant les synergies d’intégration d’une marque de téléphones mobiles dans un conglomérat de constructeurs automobiles, qui profiteront ainsi d’une plus grande expérience technologique en termes de connectivité, d’interfaces utilisateur et de fonctionnalités à distance.

Il convient de souligner qu’Eric Li, fondateur et président de Geely, a racheté Meizu en 2022 pour l’intégrer dans son consortium d’entreprises et profiter de meilleures synergies maintenant que les voitures sont des « gadgets » roulants.

Le Polestar 4 serait donc chargé de nous présenter non seulement le nouveau firmware propriétaire de Geely pour la Chine, sans nom commercial pour le moment mais basé sur Flyme OS, en plus de nous montrer ce qu’un voiture électrique connectée et un smartphone de dernière génération peuvent faire ensemble.

Les sources en provenance de Chine disent que l’objectif n’est pas de conquérir des parts de marché ni de s’implanter sur le marché des télécommunications, mais d’élargir l’expérience du véhicule électrique et de la pousser plus loin pour une interaction parfaite maintenant que les services connectés commencent à prendre de l’ampleur.

Il convient de rappeler que c’est Geely avec sa marque Lynk & Co la première à nous proposer un abonnement à une voiture en Europe, ainsi qu’un logiciel qui nous permet de partager le véhicule et de facturer son utilisation directement, dans une expérience de partage de voiture simple et intégrée.

Qu’est-ce qui nous attend ensuite… ? Nous resterons attentifs !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :