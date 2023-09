Vivez une expérience de jeu professionnelle avec le Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Logitech a lancé un tout nouveau clavier mécanique. Il s’appelle le Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Actuellement disponible pour 199 $, il y a beaucoup de choses à aimer à propos de ce clavier.

Non seulement le Logitech G Pro X TKL Lightspeed est disponible en trois couleurs différentes et avec trois interrupteurs différents, mais il promet d’offrir une expérience de jeu professionnelle redéfinie. Et comme son nom l’indique, vous bénéficiez également d’une connectivité sans fil super rapide et super fiable.

Tout comme les autres équipements de la gamme Pro de Logitech, le G Pro X TKL Lightspeed a été conçu par les pros. En d’autres termes, Logitech a pris en compte tous les besoins des joueurs professionnels lorsqu’il a conçu ce clavier. Mais par rapport à son prédécesseur, c’est une véritable amélioration. Voici pourquoi :

Options de connectivité polyvalentes et ultra-rapides

Vous pouvez configurer le Logitech G Pro X TKL Lightspeed comme vous le souhaitez. Il dispose d’une connexion filaire, d’une connexion Lightspeed et d’une connectivité Bluetooth. Mais parmi les trois, la connexion sans fil Lightspeed est fondamentalement là où brille ce clavier de jeu.

Pour être précis, la connectivité Lightspeed est beaucoup plus réactive que le Bluetooth. Le taux d’échantillonnage typique pour la connexion sans fil Bluetooth est de 125 Hz. En revanche, le taux d’échantillonnage est de 1000 Hz. Pour vous donner une idée, le taux d’échantillonnage pour le clavier avec USB-C est également de 1000 Hz.

En résumé, avec le dongle Lightspeed, vous obtenez la même expérience qu’avec le G Pro X TKL en mode filaire. Cela permet au clavier d’offrir la liberté de la connexion sans fil sans compromettre la réactivité et sans introduire de latence inutile.

Mais si l’on compare, le G Pro X TKL est en retard par rapport aux principales cartes Corsair avec le dongle sans fil Slipstream. Corsair offre un taux d’échantillonnage de 2000 Hz via celui-ci, ce qui est deux fois plus rapide que la connexion sans fil Lightspeed. Néanmoins, 1000 Hz est plus que suffisant pour la plupart des joueurs.

Options d’interrupteurs de qualité professionnelle du Logitech G Pro X TKL

Tout comme le précédent clavier de qualité professionnelle, le Logitech G Pro X TKL est disponible en trois options différentes. Tout d’abord, il y a le GX Blue, qui est un interrupteur cliquable conçu pour vous offrir le retour tactile le plus élevé possible. Ensuite, vous avez le GX Brown, qui est également tactile mais beaucoup plus silencieux que l’interrupteur GX Blue.

Enfin, il y a l’interrupteur GX Red, un interrupteur linéaire qui privilégie la frappe silencieuse et l’expérience de jeu plutôt que le retour tactile. Ainsi, quel que soit votre préférence en matière d’interrupteur, vous avez la possibilité d’obtenir le G Pro X TKL comme vous le souhaitez.

Commandes personnalisables

Le Logitech G Pro X TKL est fourni avec des touches programmables. Vous pouvez les configurer exactement comme vous le souhaitez. Plus important encore, le clavier est doté d’un bouton du mode jeu dédié et d’une nouvelle fonction de verrouillage du mode jeu. Ces deux éléments sont là pour offrir une expérience de jeu fluide.

De plus, le G Pro X TKL dispose de commandes multimédias et d’un bouton de réglage du volume. Grâce à cela, vous n’avez pas besoin de réduire le jeu pour contrôler la lecture et le niveau sonore de votre configuration de jeu.

À ce sujet, étant donné que le clavier a une disposition TKL (Ten Key Less), vous pouvez facilement l’intégrer à votre configuration de jeu. De plus, il est suffisamment compact pour tenir dans votre sac à dos, ce qui vous permet de l’emporter facilement avec vous lors de tournois de jeu ou de soirées LAN.

Fonctionnalité d’éclairage améliorée du Logitech G Pro X TKL

En plus d’avoir des interrupteurs de qualité professionnelle et des fonctionnalités de jeu avancées, le Logitech G Pro X TKL bénéficie d’un éclairage RVB avec LIGHTSYNC. Vous obtenez des touches en PBT à double injection qui permettent à la lumière de briller magnifiquement à travers eux. Et grâce à la fonction LIGHTSYNC, vous pouvez synchroniser les lumières du clavier avec d’autres équipements Pro de Logitech.

