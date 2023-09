Les meilleures ampoules intelligentes : contrôlez vos lumières et créez une ambiance

Contrôlez l’éclairage de votre maison sans le moindre effort, juste avec votre voix.

Les ampoules intelligentes peuvent changer l’apparence de votre maison et réduire votre facture d’électricité.

L’éclairage intelligent à domicile a révolutionné la manière dont nous expérimentons et gérons la lumière dans nos espaces personnels. À une époque où la technologie s’est infiltrée dans presque tous les aspects de nos vies, l’éclairage intelligent s’est démarqué comme une des innovations les plus remarquables. Dans cette introduction, nous explorerons l’importance d’avoir des ampoules intelligentes comme une partie intégrante de cette avancée technologique passionnante.

Les ampoules intelligentes représentent une évolution significative dans la façon dont nous concevons et contrôlons l’éclairage dans nos maisons. Les jours où nous devions allumer et éteindre les interrupteurs d’éclairage manuellement sont révolus; à leur place, les ampoules intelligentes nous offrent un niveau de contrôle et de personnalisation sans précédent. Mais pourquoi est-il important d’avoir des ampoules intelligentes dans nos maisons ?

Quels sont les avantages d’acheter une ampoule intelligente ?

Premièrement, l’éclairage intelligent offre un haut degré de confort pour l’utilisateur. Grâce à la connectivité avec des applications mobiles et des assistants virtuels tels qu’Alexa et Google Assistant, nous pouvons ajuster l’intensité, la température et la couleur de la lumière, programmer des horaires et automatiser des scénarios d’éclairage avec seulement quelques touches sur notre appareil mobile ou des commandes vocales. Cela permet d’adapter l’éclairage à nos besoins spécifiques à chaque instant.

En plus du confort, les ampoules intelligentes ont également un impact significatif sur l’efficacité énergétique et la réduction de notre empreinte carbone. La capacité de contrôler l’éclairage de manière précise signifie que nous pouvons réduire la consommation d’énergie en éteignant automatiquement les lumières lorsque nous n’en avons pas besoin ou en ajustant leur luminosité pour s’adapter à l’activité en cours.

La sécurité est un autre aspect crucial. Les ampoules intelligentes peuvent être intégrées aux systèmes de sécurité pour simuler la présence de personnes à la maison lorsque nous sommes absents, dissuadant les intrus potentiels. De plus, l’éclairage intelligent peut contribuer à créer des ambiances chaleureuses et relaxantes, améliorant notre bien-être émotionnel et la qualité de vie en général.

Qu’est-ce qu’une ampoule intelligente et comment ça fonctionne ?

Une ampoule intelligente est une version avancée d’une ampoule traditionnelle qui se connecte à un réseau WiFi ou à d’autres protocoles de communication sans fil tels que Zigbee ou Bluetooth. Gardez votre réseau WiFi sécurisé, sinon vos ampoules pourraient être piratées.

Elle peut être contrôlée et gérée à distance via une application mobile ou des commandes vocales via des assistants virtuels tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit. Ces ampoules sont conçues pour offrir une plus grande flexibilité, commodité et efficacité énergétique dans l’éclairage de votre maison.

Je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne une ampoule intelligente, peu importe le modèle que vous achetez, tous suivent le même schéma :

Elle se connecte à votre réseau WiFi domestique ou à un réseau Zigbee ou Bluetooth en utilisant un hub ou directement à votre routeur, selon le protocole de communication utilisé. Ce processus de connexion est généralement effectué à travers une application mobile fournie par le fabricant de l’ampoule.

Une fois que l’ampoule est connectée au réseau, vous pouvez la contrôler à distance en utilisant une application mobile sur votre smartphone ou tablette. L’application vous permet d’allumer ou d’éteindre l’ampoule, d’ajuster l’intensité de la lumière et, dans certains cas, de changer la couleur ou la température de la lumière si l’ampoule est RVB (multicolore).

Les ampoules intelligentes offrent généralement des fonctions de programmation et d’automatisation. Vous pouvez programmer des horaires pour allumer ou éteindre automatiquement la lumière à des moments spécifiques de la journée ou de la semaine. Vous pouvez également créer des scénarios d’éclairage personnalisés, tels que « Mode lecture » ou « Mode dîner », qui ajustent l’intensité et la couleur de la lumière selon vos préférences.

Une caractéristique notable des ampoules intelligentes est leur compatibilité avec des assistants virtuels tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant ou Siri d’Apple. Vous pouvez contrôler l’ampoule simplement en donnant des commandes vocales, telles que « Alexa, allume la lumière du salon à 50% » ou « Ok Google, change la lumière en couleur bleue ».

Les ampoules intelligentes peuvent être intégrées à des systèmes domotiques plus larges. Cela leur permet de fonctionner en collaboration avec d’autres appareils intelligents, tels que des thermostats, des capteurs de mouvement ou des caméras de sécurité, pour créer une maison entièrement automatisée et personnalisable.

Quelles sont les meilleures ampoules intelligentes ?

Si vous cherchez à améliorer l’éclairage de votre maison, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous explorerons les meilleures ampoules intelligentes disponibles sur le marché en ce moment et recommandées par la plupart des utilisateurs. Xiaomi et Yeelight proposent un vaste catalogue d’éclairage intelligent, mais il existe d’autres fabricants avec d’excellentes alternatives.

Des ampoules offrant une efficacité énergétique inégalée à celles qui se distinguent par leur polyvalence et leur facilité d’utilisation, vous découvrirez les options les plus remarquables pour éclairer votre vie de manière intelligente. Accompagnez-nous dans ce parcours à travers les innovations qui transforment notre façon d’expérimenter la lumière dans nos espaces personnels.

Mon ampoule LED intelligente – Blanc chaud et couleur (E27)

Voici deux modèles signés par Xiaomi, qui fonctionnent à la fois avec l’application Mi Home et avec celles d’Alexa et de Google Home. L’un d’eux a un éclairage de baleine chaude de 2700 K et l’autre vous permet de choisir parmi 16 millions de couleurs, avec des scènes personnalisées. Dans les deux modèles, vous pouvez contrôler l’intensité lumineuse avec votre voix ou depuis l’application mobile. Celui en couleur a une consommation maximale de 9 W (950 lumens) et celui en blanc chaud de 8 W (810 lumens).

Mi ampoule LED intelligente – Blanc chaud (E27)

Mi ampoule LED intelligente – Couleur (E27)

Ampoule LED RGB meross (E27)

Cette ampoule, comme beaucoup d’autres, ne prend en charge que la connectivité avec des réseaux WiFi 2,4 GHz, donc si vous avez un seul réseau 5 GHz, vous devriez le diviser en deux réseaux pour pouvoir utiliser l’ampoule. Ce modèle a une consommation de 9 W et une luminosité de 950 lumens. Elle peut afficher jusqu’à 16 millions de couleurs, changer sa température de 2700 à 6500 K et est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Ampoule LED RGB meross (E27)

Ampoule LED RGB TP-Link TAPO L530E (E27)

Cette ampoule est en couleur, a une puissance de 8,7 W et une luminosité maximale de 806 lumens. Elle peut être contrôlée depuis l’application TAPO et d’autres applications telles qu’Amazon Alexa et Google Home. Son fonctionnement est très simple, vous pouvez même appliquer un mode vacances pour qu’elle s’allume de manière aléatoire pendant certaines heures et jours.

Ampoule LED RGB TP-Link TAPO L530E (E27)

Ampoule LED RGB TP-Link TAPO L630 (GU10)

Ce modèle fonctionne de manière similaire au précédent, mais avec une douille différente. Sa puissance maximale est de seulement 3,7 W et sa luminosité descend jusqu’à 350 lumens. Avec deux de ces ampoules, vous pouvez créer une ambiance très agréable dans une salle de lecture ou de discussions. Elle est généralement achetée en packs de deux unités car elles ont un prix assez abordable.

Ampoule LED RGB TP-Link TAPO L630 (GU10)

Ampoule LED RGB ANTELA (E14)

C’est la seule ampoule avec une douille E14 sur la liste. C’est aussi l’une des moins puissantes avec une consommation de seulement 4,5 W et une luminosité de 385 lumens. C’est une ampoule RVB, ce qui signifie qu’elle peut émettre jusqu’à 16 millions de couleurs, des températures plus chaudes (2700 K) aux plus froides (6500 K). Elle est compatible avec Alexa et Google Home.

Ampoule LED RGB ANTELA (E14)

Yeelight Smart LED 1S (E27)

C’est l’ampoule la plus complète de toutes, du moins selon moi. J’ai 3 unités de celle-ci à la maison, installées sur différentes lampes. Elle émet jusqu’à 16 millions de couleurs, a une durée de vie très longue, une consommation de 8,5 W et une luminosité allant jusqu’à 950 lumens. Elle est parfaite pour créer des ambiances pour étudier, regarder un film, dîner ou une soirée romantique. Elle dispose de plusieurs modes prédéfinis, ainsi que d’un suivi du rythme de la musique.

Yeelight Smart LED 1S (E27)

Ampoule LED blanche TP-Link TAPO L520E (E27)

Malgré le fait que TP-Link dispose de sa propre application mobile pour le contrôle de plusieurs dispositifs, elle est également compatible avec les protocoles Amazon Alexa et Google Home. Cette ampoule se connecte directement à votre réseau WiFi, a une consommation maximale de 8,7 W et une puissance lumineuse allant jusqu’à 806 lumens.

Ampoule LED blanche TP-Link TAPO L520E (E27)

Yeelight LED Smart RGBW (GU10)

Ce type d’ampoules est généralement intégré au plafond dans des douilles spéciales GU10 qui sont dissimulées dans le faux plafond. Vous pouvez également trouver ce connecteur dans certaines lampes sur pied, mais c’est moins fréquent. Ce modèle est généralement livré en packs de 4 ampoules, elles sont de type RVB, compatibles avec Alexa et Google Home, et peuvent être utilisées depuis l’application Mi Home de Xiaomi, celle de Yeelight, Amazon Alexa ou Google Home.

Yeelight LED Smart RGBW (GU10)

Yeelight Smart LED Filament Retro Vintage (E27)

Si vous aimez le style rétro, vous allez adorer cette ampoule. Elle est conçue pour ressembler à une ampoule traditionnelle, mais avec la technologie LED actuelle. Elle est composée de 4 filaments à l’intérieur qui imitent les filaments des ampoules d’autrefois, avec une consommation maximale de seulement 6 W. Elle peut être réglée en intensité lumineuse jusqu’à 117 lumens.

Yeelight Smart LED Filament Retro Vintage (E27)

Sur quoi se concentrer avant d’acheter une ampoule intelligente ?

Lors de l’achat d’une ampoule intelligente, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs afin de vous assurer qu’elle correspond à vos besoins et fonctionne de manière efficace dans votre maison. Voici quelques considérations clés à prendre en compte :

Type de douille : toutes les ampoules intelligentes fonctionnent aujourd’hui avec une technologie LED à faible consommation, mais vous devez vérifier si vous avez des lampes ou des douilles compatibles avec celle que vous allez acheter. Il en existe de toutes sortes, mais les plus courantes sont les E27 (à vis large), les E14 (plus fines) et les GU10 (intégrées au plafond).

: toutes les ampoules intelligentes fonctionnent aujourd’hui avec une technologie LED à faible consommation, mais vous devez vérifier si vous avez des lampes ou des douilles compatibles avec celle que vous allez acheter. Il en existe de toutes sortes, mais les plus courantes sont les E27 (à vis large), les E14 (plus fines) et les GU10 (intégrées au plafond). Compatibilité : vérifiez si l’ampoule est compatible avec votre système de maison intelligente ou votre plateforme de contrôle. Certaines ampoules intelligentes fonctionnent avec Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ou d’autres systèmes. Assurez-vous qu’elle est compatible avec l’écosystème de votre choix. Vous devez également vérifier si votre téléphone est compatible avec l’application en question pour un bon fonctionnement.

: vérifiez si l’ampoule est compatible avec votre système de maison intelligente ou votre plateforme de contrôle. Certaines ampoules intelligentes fonctionnent avec Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ou d’autres systèmes. Assurez-vous qu’elle est compatible avec l’écosystème de votre choix. Vous devez également vérifier si votre téléphone est compatible avec l’application en question pour un bon fonctionnement. Luminosité et température de couleur : tenez compte de la quantité de lumière dont vous avez besoin et de la température de couleur souhaitée. Certaines ampoules intelligentes permettent d’ajuster la luminosité et de passer entre des tons de lumière chaude et froide, ce qui peut être utile pour s’adapter à différentes activités et ambiances. Pour vous donner une idée, 600 lumens suffisent pour une zone d’étude.

: tenez compte de la quantité de lumière dont vous avez besoin et de la température de couleur souhaitée. Certaines ampoules intelligentes permettent d’ajuster la luminosité et de passer entre des tons de lumière chaude et froide, ce qui peut être utile pour s’adapter à différentes activités et ambiances. Pour vous donner une idée, 600 lumens suffisent pour une zone d’étude. Efficacité énergétique : vérifiez l’efficacité énergétique de l’ampoule en vérifiant son équivalence en watts par rapport à une ampoule incandescente traditionnelle. Plus la puissance en watts est faible, plus l’ampoule sera économe en énergie.

Durée de vie et garantie : informez-vous sur la durée de vie estimée de l’ampoule et sur la garantie offerte par le fabricant. Les ampoules LED ont généralement une durée de vie plus longue que les ampoules traditionnelles et certaines offrent des garanties prolongées.

: informez-vous sur la durée de vie estimée de l’ampoule et sur la garantie offerte par le fabricant. Les ampoules LED ont généralement une durée de vie plus longue que les ampoules traditionnelles et certaines offrent des garanties prolongées. Prix : comparez les prix des différentes ampoules intelligentes et tenez compte de votre budget. Gardez à l’esprit que, à long terme, les ampoules LED ont tendance à être moins chères en raison de leur efficacité énergétique et de leur durabilité.

: comparez les prix des différentes ampoules intelligentes et tenez compte de votre budget. Gardez à l’esprit que, à long terme, les ampoules LED ont tendance à être moins chères en raison de leur efficacité énergétique et de leur durabilité. Fonctions supplémentaires : certaines ampoules intelligentes ont des fonctionnalités supplémentaires, telles que la capacité de changer de couleur, de clignoter au rythme de la musique ou de fonctionner comme des alarmes visuelles. Réfléchissez si ces fonctionnalités sont importantes pour vous.

Combien consomme une ampoule intelligente ?

La consommation d’énergie d’une ampoule intelligente peut varier considérablement selon différents facteurs, y compris la technologie utilisée, la puissance nominale de l’ampoule, sa luminosité et la façon dont elle est utilisée. Voici un guide général sur la consommation d’énergie des ampoules intelligentes :

Type de technologie : les ampoules intelligentes sont disponibles dans différentes technologies, telles que LED, incandescentes, halogènes et CFL (fluocompactes). Parmi toutes ces options, les ampoules LED sont les plus efficaces en termes de consommation d’énergie . Par conséquent, si vous choisissez des ampoules intelligentes LED, elles consommeront moins d’énergie que les autres technologies.

: les ampoules intelligentes sont disponibles dans différentes technologies, telles que LED, incandescentes, halogènes et CFL (fluocompactes). Parmi toutes ces options, les . Par conséquent, si vous choisissez des ampoules intelligentes LED, elles consommeront moins d’énergie que les autres technologies. Puissance nominale : la puissance nominale d’une ampoule est mesurée en watts (W). En général, une ampoule intelligente LED consomme considérablement moins d’énergie qu’une ampoule incandescente avec la même puissance nominale. Par exemple, une ampoule LED de 10 W peut fournir une quantité de lumière comparable à une ampoule incandescente de 60 W.

Intensité lumineuse réglée : la consommation d’énergie d’une ampoule intelligente peut varier en fonction de l’intensité à laquelle elle est réglée. Si vous réglez l’ampoule pour qu’elle brille à 100% de sa capacité, elle consommera plus d’énergie que si vous la réglez à 50% de luminosité .

: la consommation d’énergie d’une ampoule intelligente peut varier en fonction de l’intensité à laquelle elle est réglée. Si vous réglez l’ampoule pour qu’elle brille à 100% de sa capacité, elle . Utilisation et programmation : la façon dont vous utilisez vos ampoules intelligentes affectera également la consommation d’énergie. Si vous programmez les ampoules pour qu’elles s’éteignent automatiquement lorsque vous n’en avez pas besoin ou si vous les réglez pour qu’elles fonctionnent selon des horaires spécifiques , vous pouvez économiser de l’énergie par rapport à les laisser allumées tout le temps.

: la façon dont vous utilisez vos ampoules intelligentes affectera également la consommation d’énergie. Si vous programmez les ampoules pour qu’elles s’éteignent automatiquement lorsque vous n’en avez pas besoin ou si vous les réglez , vous pouvez économiser de l’énergie par rapport à les laisser allumées tout le temps. Fonctions supplémentaires : certaines ampoules intelligentes ont des fonctions supplémentaires, telles que la possibilité de changer de couleur ou d’ajuster la température de la lumière. Cela peut influencer la consommation d’énergie, notamment lorsqu’elles sont utilisées dans des configurations nécessitant des couleurs ou des températures de lumière spécifiques.

Les ampoules intelligentes offrent non seulement la facilité de contrôle à distance et de personnalisation, mais elles peuvent également contribuer à l’efficacité énergétique et au bien-être à domicile. En fin de compte, ce guide vous permettra d’éclairer vos espaces de manière plus intelligente et plus efficace, améliorant ainsi la qualité de vie et la durabilité de votre maison.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :