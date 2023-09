En plus de l’iPhone 15 : 4 téléphones Android qui sortent également en septembre

On a sauvé 4 dispositifs haut de gamme, moyenne gamme et bas de gamme qui en valent la peine.

Le lancement le plus attendu de septembre est l’iPhone 15, mais ce n’est pas le seul. Ce mois-ci, des téléphones Android très intéressants sont également lancés. C’est précisément pourquoi nous vous montrerons les 4 appareils sous Android qui en valent la peine. Voici les caractéristiques, les prix et les dates de lancement de chacun, car tout n’est pas un iPhone 15.

Xioami 13T/13TPro

Le Xiaomi 13T et sa version Pro seront présentés le 26 septembre. On dit que le prix du 13T sera de 649 euros, tandis que le 13T coûtera 820 euros. Les deux seront haut de gamme et partageront des écrans OLED plats avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi qu’un appareil photo de 50 MP et une batterie de 5000 mAh (67 W sur le 13T et 120 W sur le 13T Pro). Ils se différencieront par d’autres caractéristiques, comme leur processeur, le 13T intégrant le MediaTek Dimensity 8200 Ultra et le 13T Pro utilisant le MediaTek Dimensity 9200+. Grâce à cette vidéo, nous pouvons déjà voir à quoi il ressemblera en action.

Honor 90 5G

C’est un téléphone de gamme moyenne avec des courbes, un grand écran et un appareil photo de 200 MP, dont nous avons déjà parlé de ses performances. Son écran fonctionne en douceur grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité adaptée aux intérieurs et aux extérieurs pouvant atteindre 1600 nits. Un autre aspect que nous ne pouvons pas négliger est son autonomie, chargée entièrement en moins d’une heure avec le chargeur approprié. Il intègrera le processeur Snapdragon 7 Gen 1 et sera disponible en 2 configurations : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une version Lite sera également lancée. Vous pouvez déjà l’acheter.

motorola moto g54 5G

Nous continuons avec le motorola moto g54 5G, un autre téléphone de gamme moyenne qui se distingue par sa grande batterie de 6000 mAh et son écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera disponible en 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il disposera également d’une caméra arrière double de 50 mégapixels. Pour le moment, il ne sera vendu qu’en Chine et en Inde pour 140 euros, soit 1099 yuans, mais il arrivera probablement également en France, car sa version précédente, le moto g53, est disponible sur le territoire national.

Moto G54 pic.twitter.com/KsTpa62whq — Evan Blass (@evleaks) 17 septembre 2023

realme C51

Nous terminons cette compilation des téléphones Android phares de septembre avec le realme C51, analysé dans cet article. Contrairement aux autres, il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme mais très bien équipé que vous pouvez déjà obtenir pour environ 149 euros. Il intègre un appareil photo de 50 MP et dispose de 4 Go de RAM avec un stockage de 128 Go. Sa batterie de 5000 mAh et 33 W lui confère une grande autonomie et permet de la charger à 100% en moins d’une heure. En ce qui concerne son écran, il mesure 6,74 pouces et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ainsi qu’une luminosité maximale de 560 nits. Il est idéal pour répondre à vos besoins de base.



