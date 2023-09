Je te recommande cette tablette de 10 pouces, mise à jour et puissante comme jamais.

Il s’agit l’une des tablettes qui nous offre les meilleures performances depuis plusieurs années.

L’iPad de 2021 reste, deux ans plus tard, une tablette fortement recommandée pour sa batterie, son écran et ses mises à jour.

Vous avez besoin d’une tablette pour consulter et rédiger des e-mails, regarder une série ou naviguer sur un écran beaucoup plus grand que celui de votre téléphone portable ? Eh bien, l’un des meilleurs modèles actuellement en vente bénéficie d’une importante réduction et nous vous le recommandons vivement. Il s’agit de l’iPad de 9ème génération qui coûte 429 349 euros sur Amazon ou 379 euros sur MediaMarkt.

Cette tablette a deux ans d’existence, mais elle reste un excellent choix pour acheter en 2023. Cet iPad est la meilleure tablette parmi les moins chères que vous pouvez acheter actuellement. Depuis toujours, l’iPad se distingue par son design premium et son prix élevé, mais ce dernier facteur n’est plus aussi déterminant maintenant.

Obtenez la meilleure tablette bon marché du marché actuel

L’iPad de 9ème génération fonctionne avec la puce A13 Bionic, une merveille de technologie qui offre des performances surprenantes. Vous pourrez effectuer des tâches académiques en toute fluidité, comme prendre des notes, faire des recherches en ligne, réaliser des travaux graphiques et éditer des documents sans problème. Vous n’aurez plus à vous soucier de la lenteur ou des blocages, car cet iPad est conçu pour répondre à vos exigences académiques.

L’écran Retina de 10,2 pouces de l’iPad offre une résolution nette (2160 x 1620 px) et des couleurs vives, ce qui rend la lecture de livres électroniques, le visionnage de vidéos de conférences et le travail sur des projets visuels une expérience exceptionnelle. Cet écran est parfait pour étudier et créer du contenu multimédia de haute qualité.

Apple s’engage à fournir des mises à jour logicielles à long terme, ce qui signifie que votre iPad de 9ème génération restera pertinent pendant de nombreuses années. Vous continuerez à avoir accès aux dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité, ce qui garantit que votre investissement dans cet outil académique puissant restera précieux.

Si vous êtes amateur d’écriture manuscrite ou si vous avez besoin de rédiger de longs rapports, l’iPad de 9ème génération est compatible avec l’Apple Pencil de 1ère génération, un outil exceptionnel pour prendre des notes et faire des croquis avec précision. Vous pouvez également transformer votre iPad en un outil de productivité complet en connectant le Smart Keyboard, ce qui vous permet d’écrire confortablement comme si vous étiez sur un ordinateur portable.

Cette tablette, en plus de toutes ces fonctionnalités précieuses pour les étudiants, comprend également une paire de haut-parleurs avec un son fantastique. Le déverrouillage de cet iPad se fait via le Touch ID avec votre empreinte digitale. D’autre part, c’est un appareil très premium, construit en aluminium, avec une épaisseur de seulement 7,5 mm et un poids total de 487 grammes.

Enfin, et non des moindres, il intègre un appareil photo arrière de 8 MP et un appareil photo frontal de 12 MP, mettant ainsi l’accent sur des appels vidéo nets et de bonne qualité sonore. Sa batterie de 8686 mAh peut durer, dans une utilisation normale des étudiants, environ 4 à 5 jours.

