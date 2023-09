Tout ce que nous espérons voir lors de la Keynote d’Apple du 12 septembre

Nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods Pro et bien plus encore.

Qu’est-ce qu’Apple présentera le 12 septembre prochain ?

Le 12 septembre prochain, Apple tiendra un événement au cours duquel il nous présentera tout ce sur quoi il a travaillé cette année. Nous avons eu tellement de rumeurs que nous pouvons nous faire une idée claire de tout ce que la société de la pomme croquée présenterait lors de son événement Wonderlust. De nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods Pro et bien plus encore.

Nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Aucune surprise. Septembre est le mois des nouveaux iPhone et cette année ne fait pas exception. En ce qui concerne les iPhone 15, nous savons qu’il est possible qu’ils intègrent le Dynamic Island qu’Apple a introduit l’année dernière dans les modèles Pro, qu’ils viennent avec un nouveau port USB-C en remplacement du mythique Lightning ou qu’ils aient une lentille principale de 48 Mp et un processeur A16 Bionic. De plus, nous connaissons également les couleurs possibles parmi lesquelles nous trouvons : blanc, noir, rose, bleu, jaune, corail ou vert clair.

En ce qui concerne les modèles Pro, nous en savons aussi beaucoup. D’une part, ils remplaceraient l’acier inoxydable par du titane, ce qui les rendrait plus légers en termes de poids (10% plus légers en particulier). De plus, ils viendraient également avec un port USB-C Thunderbolt, un nouveau bouton d’action en remplacement du Switch de silencieux, les bords les plus fins de l’histoire, ainsi qu’un processeur A17 Bionic construit dans un processus en 3 nanomètres qui améliorerait l’efficacité énergétique et donc l’autonomie des appareils, ainsi qu’une lentille périscopique dans le modèle Pro Max qui lui donnerait un zoom optique jusqu’à 6x.

En ce qui concerne les couleurs, nous savons qu’elles pourraient être argent, titane foncé, gris titane et bleu foncé. Enfin, on s’attend également à ce qu’ils viennent avec une nouvelle puce U2 pour améliorer leur localisation, ainsi que le WiFi 6E.

Apple Watch Series 9 et nouvelle Apple Watch Ultra

De plus, on s’attend à ce qu’Apple présente également une nouvelle Apple Watch Series 9 qui apporterait peu de nouveautés. Elle aurait une nouvelle puce qui la rendrait beaucoup plus rapide, ainsi qu’une nouvelle couleur rose. On murmure que cela est dû au fait qu’Apple prépare une grande rénovation pour l’Apple Watch appelée Apple Watch Series X, qui viendrait avec des nouveautés telles qu’un nouveau design ou un changement dans le système de bracelets.

Enfin, on s’attend à ce que les Apple Watch Series 9 viennent avec de nouveaux capteurs de fréquence cardiaque plus précis, ainsi qu’une amélioration des capteurs actuels qui les rendrait également plus précis. Une rumeur récente affirme également qu’ils auront une nouvelle puce U2 qui améliorera la localisation des appareils si nous voulons les retrouver.

D’autre part, on s’attend à ce qu’Apple lance une nouvelle génération d’Apple Watch Ultra et/ou une rénovation de la gamme, puisqu’on n’attend qu’une seule nouvelle couleur, du titane foncé. Bien sûr, ils pourraient également changer le processeur ou apporter ce genre d’améliorations.

Nouvel étui pour les AirPods Pro de deuxième génération et accessoires

Une autre nouveauté attendue lors de l’événement Wonderlust d’Apple est l’arrivée de nouveaux AirPods Pro de deuxième génération. Pour être plus précis, un nouvel étui de chargement pour les écouteurs sans fil de la société qui incorporerait le port USB-C.

Bien sûr, on s’attend également à ce que de nouveaux accessoires soient lancés pour les iPhone, tels que des étuis en silicone et de nouveaux étuis FineWoven, ainsi que des bracelets pour les Apple Watch. Il est probable que ces accessoires soient disponibles immédiatement après la fin de l’événement.

Annonce du lancement officiel d’iOS 17 et autres systèmes d’exploitation

En plus de tout le matériel, Apple fera également des annonces en ce qui concerne les logiciels. Normalement, le jour de l’événement, les versions bêta finales des systèmes d’exploitation qui ont été testées sont lancées et la date de sortie officielle est annoncée. Rappelons que iOS 17 apportera des nouveautés telles que :

Widgets interactifs

Cartes de contact

Mode Repos

Correcteur automatique amélioré

Distance d’écran

Enregistrement des émotions de l’application Santé

NameDrop

AirDrop amélioré

Nouveautés dans Messages et FaceTime

Certaines des nouveautés précédentes seront également présentes dans iPadOS 17, une version qui apporte peu de nouveautés. D’autre part, watchOS 10 sortira également avec des nouveautés telles que :

Widgets d’applications

Nouveau design de l’interface

Applications natives et tierces repensées

Nouvel enregistrement des émotions de l’application Mindfulness

Accès au Centre de Contrôle depuis le bouton latéral

Enfin, macOS Sonoma apportera des nouveautés telles que :

Widgets sur le bureau

Plus de 100 nouveaux économiseurs d’écran

Possibilité pour les sites web d’être des applications

Voici tout ce que nous verrons le mardi 12 septembre prochain. Il y aura peut-être de la place pour quelques surprises supplémentaires, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de l’événement des iPhone 15 et iPhone 15 Pro et qu’il ne faut pas éclipser les nouveaux appareils.

