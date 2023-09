Pour moins de 300 euros, voici le téléphone portable que j’achèterais immédiatement

Pour de nombreuses raisons, mais en résumé, il sera mis à jour vers Android 14, a un grand écran, une bonne autonomie et un excellent processeur.

Le POCO X5 Pro est un excellent achat en ce moment, pour son design, sa puissance et son autonomie.

Vous voulez un smartphone Android puissant pour peu d’argent ? Nous vous le rendons facile avec cette recommandation, car le POCO X5 Pro 5G est une option parfaite pour les budgets serrés et les utilisateurs exigeants. Pour moins de 300 euros, vous pouvez obtenir un téléphone puissant, avec une grande autonomie, un très bon écran et un appareil photo qui surprend dans de nombreux stores.

Et nous ne parlons pas d’une version de base du terminal, mais de la version la plus complète avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez l’acheter pour 257 euros sur AliExpress, 289 euros sur Amazon ou 329 euros sur le site Web de Xiaomi. Il s’agit d’un terminal qui sera bientôt mis à jour vers Android 14 et qui est l’une des meilleures options de smartphone pour 300 euros ou moins.

Achetez le smartphone le plus recommandé à moins de 300 euros

Si vous voulez un téléphone fin, avec ce POCO X5 Pro, vous avez un corps de seulement 7,9 mm d’épaisseur et 181 grammes. C’est un terminal en plastique, mais il est plus robuste que ce que disent les papiers. 86% de la face avant est occupée par son grand écran de 6,67″ Full HD+.

Il s’agit d’un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une expérience d’utilisation fantastique. Il est compatible avec le HDR10+ et Dolby Vision, ce qui nous permettra de vivre les séries et les films comme jamais auparavant. Son verre est protégé par du Gorilla Glass 5 et a une courbure 3D sur les bords. Ses haut-parleurs prennent en charge le Dolby Atmos, pour un son immersif de tout ce que vous écoutez.

À l’intérieur de ce smartphone de milieu de gamme, nous trouvons le processeur Snapdragon 778G de Qualcomm, une bête qui obtient plus de 600 000 points sur le test de l’Antutu. C’est un processeur très efficace avec la batterie, tout comme son chipset GPU Adreno 642L, les 8 Go de RAM LPDDR4X qui l’accompagnent et la mémoire interne de 256 Go UFS 2.2 non extensible. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté, sur le bouton d’alimentation.

Un autre aspect remarquable de ce terminal POCO est sa batterie. Il peut nous offrir une autonomie de 2 jours complets, voire plus, grâce à sa capacité de 5000 mAh. De plus, il prend en charge une charge rapide jusqu’à 67 W, ce qui signifie que nous aurons une charge complète en moins de 40 minutes.

En ce qui concerne la photographie, il est assez remarquable. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo composé d’un capteur Samsung 108 MP f/1.9, d’un grand-angle de 8 MP et d’une lentille macro. Tous peuvent enregistrer en 4K à 60 images par seconde et prendre des photos spectaculaires avec ou sans beaucoup de lumière. Sa caméra frontale est une Omnivision de 16 MP qui fait un excellent travail en photo de portrait.

Enfin, sa connectivité atteint un autre niveau. Avec ce POCO X5 Pro 5G, nous avons ce que le reste des terminaux Android offre, mais en mieux : connectivité 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS haute précision, NFC, prise jack pour les écouteurs, infrarouge et double SIM.

