Ce conseil pour les mobiles Xiaomi permet de pousser vos captures d’écran à un autre niveau

Ajoutez du texte et des formes géométriques, dessinez et intégrez même la capture à l’intérieur du cadre de votre téléphone avec ces outils pratiques disponibles sur les smartphones avec MIUI.

Xiaomi dispose de plus en plus d’outils pour éditer les captures d’écran.

La combinaison « bouton de volume bas + bouton d’alimentation » est la technique la plus populaire pour prendre une capture d’écran sur les téléphones mobiles. Xiaomi va encore plus loin et, en plus de vous offrir un accès direct à la capture, propose également des outils pour l’édition rapide des images capturées. Avec ces fonctions, vous pouvez ajouter du texte, pixeliser certaines parties pour protéger vos informations privées ou dessiner directement sur l’image de manière très simple.

Ces outils d’édition vous permettront de pousser vos captures d’écran à un autre niveau. Ils font partie du système d’exploitation MIUI, ce qui signifie que vous pouvez également les utiliser sur les téléphones Redmi et POCO, ainsi que sur les téléphones Xiaomi. Nous les avons déjà testés, alors nous sommes prêts à vous expliquer quelles options d’édition vous avez à votre disposition et comment en tirer le meilleur parti.

Comment éditer les captures d’écran avec votre téléphone Xiaomi

La capture d’écran est une fonction disponible sur tous les smartphones du marché. Cependant, ceux fabriqués par Xiaomi sont encore plus complets et vous offrent des outils de retouche intégrés afin que vous n’ayez pas à télécharger des applications tierces pour éditer les images. Pour accéder à ce menu de retouche, il vous suffit de toucher l’aperçu qui apparaît juste après avoir fait la capture d’écran.

Un menu s’ouvrira alors, dans lequel vous verrez l’image à modifier au centre et les outils disponibles en bas. Tout d’abord, il y a l’accès à la palette de couleurs, sur laquelle vous devez appuyer pour déployer la palette complète. À sa droite se trouve le bouton des formes géométriques, avec lequel vous pouvez ajouter des rectangles, des lignes, des cercles et des flèches de la couleur que vous avez précédemment sélectionnée.

Avec les deux outils suivants, vous pouvez écrire et dessiner sur la capture d’écran. Ce sont un stylo et un marqueur, qui écriront avec la couleur et l’épaisseur sélectionnées. Si vous souhaitez masquer une partie des informations qui apparaissent sur l’image, vous avez à votre disposition un stylo avec lequel vous pouvez pixeliser tout ce que vous touchez du doigt. En réalité, il existe plusieurs options de pixelisation pour rendre l’image plus originale.

Enfin, vous pouvez également personnaliser la capture d’écran en ajoutant du texte, avec plusieurs formes de bulles disponibles. Si vous avez fait une erreur lors de l’ajout du contenu, que ce soit en dessinant ou en pixelisant, vous pouvez utiliser une gomme pour résoudre très facilement ces problèmes. En fin de compte, vous disposez des outils d’édition indispensables sans avoir à télécharger d’application.

De plus, l’une des dernières fonctionnalités intégrées par Xiaomi vous permet d’ajouter le cadre de la forme de votre téléphone à la capture d’écran elle-même. Juste au-dessus de l’image que vous éditez, vous trouverez l’option « Ajouter un cadre de l’appareil », qui insérera la capture dans une image de votre téléphone. Il s’agit d’une fonctionnalité qui est en développement depuis un certain temps et qui est très utile pour les utilisateurs, qui n’auront plus besoin de recourir à des programmes tels que Photoshop pour effectuer ce montage.

Si ces options ne sont pas encore disponibles sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, n’oubliez pas de mettre à jour le système d’exploitation pour recevoir les dernières nouveautés de MIUI. Ces outils ne font que confirmer la grande variété d’outils offerts par la surcouche de personnalisation, sans aucun doute l’une de ses forces. Avant de nous quitter, nous vous rappelons que les appareils Xiaomi vous permettent de prendre des captures d’écran plus rapides et plus pratiques en utilisant le lecteur d’empreintes digitales.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :