3 tablettes bon marché recommandées pour la rentrée scolaire : grands écrans et batteries pour moins de 200 euros

La rentrée scolaire est imminente, il est donc temps de vous équiper des meilleurs appareils technologiques qui vous aideront tout au long de l’année scolaire. Si vous recherchez une tablette de qualité pour étudier, prendre des notes ou faire des travaux, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, nous avons 3 recommandations à vous faire.

Il s’agit de tablettes avec de grands écrans pour une lecture confortable et des performances correctes pour les tâches les plus courantes. De plus, elles sont équipées de grandes batteries pour que vous puissiez les utiliser toute la journée scolaire sans avoir besoin du chargeur. Comme nous savons que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour votre achat, nous avons sélectionné 3 tablettes bon marché qui répondent aux caractéristiques ci-dessus et qui coûtent moins de 200 euros.

Redmi Pad SE

Nous avons récemment analysé le Redmi Pad SE et nous pensons que c’est un excellent achat parmi les tablettes bon marché du marché. Elle a un design compact qui la rend très facile à transporter, elle tiendra parfaitement dans votre sac à dos ou votre sac à main. Son avant est occupé par un grand écran de 11 pouces avec une résolution Full HD+ (1920 x 1200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet de voir le contenu sans aucun problème.

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 680, assez puissant pour exécuter la plupart des applications. Cela signifie que vous pourrez rechercher des informations sur le navigateur, écrire dans le traitement de texte ou regarder des vidéos sur YouTube sans que la puissance soit un problème. Attention, le système d’exploitation est MIUI Pad 14 basé sur Android 13, vous n’aurez pas à attendre de mise à jour.

Le Redmi Pad SE est équipé d’un appareil photo arrière de 8 mégapixels et d’un appareil photo avant de 5 mégapixels, ainsi que d’une grande batterie de 8000 mAh qui peut vous offrir plusieurs jours d’autonomie avec une utilisation légère. Ce Redmi Pad SE a un prix de vente recommandé de 199 euros pour le modèle 4GB+128GB, mais vous pouvez déjà l’acheter à un prix inférieur dans des stores comme Amazon, PcComponentes et la boutique officielle de Xiaomi.

realme Pad

Contrairement au Redmi Pad SE, la realme Pad vient à peine de sortir sur le marché, mais elle reste un achat très judicieux. Cela est dû à la bonne qualité de son écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et au travail surprenant de ses 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos. Grâce à ces deux composants, vous pourrez non seulement utiliser la tablette pour le domaine scolaire ou professionnel, mais elle est également idéale pour regarder des séries, des films et tout type de contenu multimédia.

Le MediaTek Helio G80 est le processeur chargé des performances, offrant une expérience correcte avec une utilisation de base. Vous pourrez utiliser des applications qui ne sont pas très exigeantes, comme des éditeurs de texte, des navigateurs Web ou des réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus d’espace pour stocker des fichiers et installer des applications, vous pouvez étendre les 128 Go jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD.

L’autonomie n’est pas un problème, car la batterie de 7 100 mAh a une capacité suffisante pour tenir toute la journée avec de l’énergie restante. En définitive, la realme Pad est une tablette avec un excellent rapport qualité-prix, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter. Vous pouvez l’acheter dans des stores comme Amazon et PcComponentes habituellement pour moins de 200 euros.

HONOR Pad X9

Enfin, si vous recherchez une tablette pour la rentrée scolaire, nous vous recommandons également l’HONOR Pad X9. Ce n’est pas une option aussi connue que les 2 précédentes, mais elle vous convaincra bientôt grâce à des détails tels que son immense écran. En effet, à l’avant, vous trouverez un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels qui vous permettra de voir tout le contenu en grand. L’écran est accompagné de 6 haut-parleurs, vous pouvez donc imaginer que le son est également très bon.

La puissance est assurée par le Qualcomm Snapdragon 685, un processeur qui vous permettra d’obtenir de bonnes performances au quotidien. L’HONOR Pad X9 est disponible depuis seulement quelques mois sur le marché, elle dispose donc du MagicOS 7.1 basé sur Android 13 en tant que logiciel. Si vous souhaitez l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, ou participer à des appels vidéo, vous pourrez utiliser une caméra frontale et une caméra arrière, toutes deux de 5 mégapixels.

Ses caractéristiques sont complétées par une batterie de 7250 mAh qui tient 13 heures de lecture vidéo avant de mettre la tablette hors tension. Vous pourrez donc l’utiliser pendant de nombreuses heures avant de devoir utiliser le chargeur. Cette HONOR Pad X9 a un prix de vente recommandé de 249,90 euros, mais sur Amazon, elle est souvent accompagnée d’un bon de réduction de 50 euros qui vous permet de l’acheter pour moins de 200 euros.

