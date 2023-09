Téléphones mobiles rénovés et reconditionnés, sont-ils la même chose ? Voici les différences

Découvrez ce qui est important avant d’acheter d’occasion.

Les téléphones mobiles d’occasion doivent avoir des performances optimales même s’ils ne sont pas neufs

Lorsque vous achetez un téléphone d’occasion, vous avez sûrement remarqué que deux concepts distincts sont souvent utilisés: téléphones mobiles remis à neuf et téléphones mobiles reconditionnés. En effet, lorsque vous décidez d’acheter un téléphone d’occasion, il est important d’avoir toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision.

Reconditionné ou remis à neuf, l’important est la réutilisation

La première chose à souligner, c’est que les termes « remis à neuf » et « reconditionné » signifient la même chose. Ce sont des téléphones d’occasion qui ont été correctement révisés afin de pouvoir être revendus. Chaque entreprise les appelle de la manière qu’elle considère la plus « commerciale », mais vous ne devez pas vous préoccuper que certains vendeurs utilisent le terme « remis à neuf » et d’autres « reconditionné » pour leurs téléphones d’occasion. En réalité, il est important de se concentrer sur d’autres détails.

Par exemple, lorsque vous achetez un téléphone d’occasion, même s’il n’est pas entièrement neuf, le smartphone doit fonctionner de manière optimale, car il reste un produit avec des standards de qualité à respecter. S’il présente des signes prématurés d’usure quotidienne, si l’appareil photo a un problème de mise au point, si l’écran est fissuré ou si le logiciel ne fonctionne pas correctement, il est important de se renseigner sur la garantie et la politique de retour de chaque vendeur pour éviter les déceptions lors d’un éventuel retour.

Oui, il peut y avoir ce genre d’inconvénients, mais si vous êtes conscient de cela, cela ne vous causera pas plus de préjudice. En réalité, l’achat de téléphones mobiles reconditionnés vous permettra d’accéder à de meilleurs smartphones à un prix plus abordable et vous contribuerez ainsi à l’économie circulaire et à la réduction de l’empreinte carbone liée au processus de fabrication d’un smartphone. C’est pourquoi cette option est de plus en plus attrayante pour de nombreux acheteurs, qui n’hésitent pas à consulter régulièrement les offres de téléphones mobiles d’occasion sur différents portails.

L’achat de téléphones reconditionnés est à la mode

Comme nous l’avons mentionné, il est bon de se débarrasser des préjugés lors de l’achat de téléphones reconditionnés, car ils offrent généralement des performances supérieures à celles attendues. Étant d’occasion, un stigmate important pour de nombreux utilisateurs, ces derniers pensent souvent que les performances de l’appareil seront moins bonnes que celles d’un appareil neuf. Cependant, le fait de reconditionner ou de remettre à neuf un appareil minimise au maximum tous ces problèmes et fait en sorte que, sauf exceptions, les téléphones d’occasion fonctionnent pratiquement aussi bien qu’un smartphone neuf.

C’est pourquoi il est également important de choisir une source de confiance. Il existe de nombreuses petites entreprises qui commercialisent des téléphones reconditionnés, ainsi que des grandes chaînes. Dans les stores locaux, vous trouverez des prix plus avantageux et vous encouragerez le commerce de proximité, mais renseignez-vous également sur les garanties et les services offerts avant tout achat. De même, des grandes entreprises comme Amazon ou Game vendent également des téléphones mobiles remis à neuf ou reconditionnés; leur position leur permet de fixer des prix plus élevés, mais ils offrent également une plus grande fiabilité.

Il y a beaucoup de choses à considérer avant d’acheter un téléphone d’occasion, mais n’ayez aucun doute que, s’il s’agit d’une option de plus en plus populaire auprès des utilisateurs, c’est parce que le produit en vaut vraiment la peine grâce à son prix et à sa valeur écologique. En réalité, même d’autres types de produits, comme le Steam Deck, proposent ce service. Alors, allez-vous acheter un téléphone reconditionné ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :