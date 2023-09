Samsung collabore à nouveau avec Thom Browne pour lancer ses dispositifs les plus exclusifs

En cette année 2023, la prestigieuse marque de mode américaine et Samsung ont choisi le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Watch6 comme protagonistes.

La nouvelle édition limitée de Thom Browne et Samsung, avec le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Watch6 comme protagonistes.

Les éditions spéciales et la personnalisation maximale des téléphones portables plaisent toujours à Samsung, ou du moins c’est le fabricant coréen qui présente le plus de ces versions limitées en collaboration avec des marques telles que Starbucks, Star Wars, Mercedes-Benz ou des groupes de musique comme BTS. Quoi qu’il en soit, les éditions limitées les plus spéciales de Samsung sont généralement signées par un prestigieux designer américain, Thom Browne, qui apporte à nouveau couleur, élégance et exclusivité aux derniers dispositifs phares du géant de Séoul.

Dans ce cas, la collaboration entre Samsung et Thom Browne mettra en vedette les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Watch6, finalement la dernière montre intelligente premium de Samsung et le téléphone le plus avancé et le plus cher de tout son catalogue, qui recevra un costume exclusif en accord avec les lignes de design et la palette de couleurs habituelles de Thom Browne.

Assistez à une célébration d’une nouvelle expérience en design et innovation à la table de @ThomBrowne. #GalaxyxThomBrowne pic.twitter.com/XxPW5zMJ9l — Samsung Mobile (@SamsungMobile) Aout 24, 2023

Voici les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Watch6 les plus exclusifs du marché

Pour l’instant, il est à noter que nous n’avons pas pu voir ni toucher cette édition exclusive et elle n’a pas non plus été vue dans les médias en ligne, nous devrons donc nous contenter des images et des détails que Samsung a publiés sur son site Web et ses réseaux sociaux, annonçant cette nouvelle collaboration avec la prestigieuse marque de mode appartenant au groupe Ermenegildo Zegna.

Le smartphone sera évidemment exactement identique au modèle d’origine en termes de performances et de matériel, bien que son apparence soit modifiée pour adopter les canons esthétiques établis par Thom Browne, avec des détails en métal doré et un dos présentant des lignes de couleurs dans les tons blanc, rouge et bleu caractéristiques des drapeaux de Thom Browne.

Ces mêmes lignes de conception seront également visibles sur le bracelet de la Galaxy Watch6, maintenant dans les couleurs rouge, blanc et bleu, adoptant également des tons dorés et comprenant un autre bracelet en cuir noir avec une boucle dans la même finition dorée.

Les deux appareils incluent des accessoires exclusifs dans leur package de vente, avec les deux bracelets de montre et deux étuis pour le Galaxy Z Fold5, ainsi qu’une édition spéciale du S-Pen, une boîte collector et des câbles, des chargeurs ou des extracteurs de carte SIM assortis.

Samsung x Thom Browne 2023, galerie de photos

Enfin, il y a aussi quelques ajustements logiciels pour ces éditions exclusives, afin que les utilisateurs soient parfaitement assortis au style de Thom Browne à l’extérieur et à l’intérieur de l’appareil. Ainsi, il y aura un cadran de montre exclusif ainsi que des fonds d’écran spéciaux pour ces modèles.

La disponibilité des deux produits dans l’édition Thom Browne est fixée pour le 12 septembre 2023 dans certains marchés sélectionnés, sans révéler pour le moment les prix élevés de ces modèles exclusifs et limités.



