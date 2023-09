Station météorologique complète pour l’extérieur et l’intérieur pour seulement 25 euros

Il s’agit d’une station qui intègre une horloge, un calendrier, un thermomètre, un hygromètre et un baromètre dans un même appareil.

Vous pouvez également utiliser cette station comme réveil sur votre table de nuit.

Voulez-vous connaître quelle est la température dans votre maison et à l’extérieur? Voulez-vous recevoir autant de données que possible pour savoir quel temps il fait dans votre région? Avec de nombreuses stations météorologiques disponibles, vous pouvez obtenir ces données de base et bien plus encore. Aujourd’hui, je vous recommande cette station de la marque BALDR pour seulement 25 euros sur Amazon et 21 euros sur AliExpress.

Dans les deux cas, elle est accompagnée d’un capteur à placer à l’extérieur de la maison et qui enregistre toutes sortes de données, peu importe les conditions météorologiques. Et ce n’est pas seulement une station météorologique, car elle peut également servir de réveil ou d’alarme pour certains événements. Voulez-vous en savoir plus sur ce gadget intéressant?

Achetez une station météorologique bon marché et complète

La station météorologique que nous avons devant nous représente la dernière technologie en matière de surveillance et de suivi des conditions atmosphériques. Avec un ensemble de fonctionnalités impressionnantes, cette station devient le choix idéal pour ceux qui veulent rester informés sur la météo en temps réel, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur domicile.

Une des fonctionnalités les plus remarquables de cette station météorologique est son hygromètre pour l’intérieur et l’extérieur. Vous n’aurez plus à chercher parmi de nombreux hygromètres et thermomètres sur le marché. Ce capteur mesure l’humidité relative de l’air dans les deux environnements, fournissant des informations cruciales pour ceux qui veulent contrôler et ajuster les niveaux d’humidité dans leurs maisons ou leurs zones de culture. Grâce à cette fonction, vous pourrez prendre des décisions éclairées pour assurer un environnement confortable et sain en permanence.

Le thermomètre sans fil est un autre joyau de cette station. Grâce à sa connectivité sans fil, vous pourrez placer le capteur n’importe où en extérieur, et la station de base affichera avec précision la température en temps réel. Que vous souhaitiez connaître la température actuelle dans votre jardin, sur votre balcon ou votre terrasse, cette station vous tiendra bien informé.

Mais ce n’est pas tout, cette station est également dotée d’un capteur de prévisions météorologiques, ce qui vous permet de anticiper les conditions météorologiques à venir. Que vous planifiez un pique-nique, une randonnée ou simplement que vous souhaitiez savoir si vous devez prendre un parapluie, cette fonction vous fournira des informations clés pour prendre des décisions appropriées.

En plus de ses capacités météorologiques, cette station offre des fonctionnalités supplémentaires qui la rendent encore plus attrayante. Une horloge réveil et un calendrier vous aideront à rester organisé dans votre routine quotidienne. L’écran rétro-éclairé vous garantit de pouvoir voir toutes les données de manière claire et nette, même dans des conditions de faible luminosité.

Une caractéristique qui met encore plus en valeur la polyvalence de cette station est sa capacité à connecter jusqu’à 3 capteurs supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez surveiller différentes zones de votre propriété ou placer des capteurs à des endroits stratégiques pour obtenir une image complète des conditions extérieures. Et avec une portée impressionnante de 100 mètres, vous n’avez pas à vous soucier de la distance.

