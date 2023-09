De 190 à 100 euros : ce mobile Xiaomi s’effondre seul pour une durée limitée et c’est un très bon achat

Ce smartphone de milieu de gamme tombe presque à moitié prix et devient la meilleure option si vous voulez dépenser seulement 100 euros.

90 euros de réduction pour ce smartphone Xiaomi, mais seulement pendant quelques heures // Image : Urban Tecno.

Les offres du week-end sur la boutique en ligne de Xiaomi offrent quelque chose de jamais vu auparavant : la chute du POCO M5 à 100 euros. Ce smartphone de milieu de gamme a un prix de vente recommandé de 189,99 euros pour le modèle 4GB+64GB, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 99,99 euros dans la couleur que vous préférez. Avec un grand écran, de bonnes performances et une autonomie incroyable, le POCO M5 devient le meilleur téléphone que vous pouvez acheter pour 100 euros.

Ce smartphone a une réduction originale de 80 euros et, en plus, vous pouvez appliquer un coupon supplémentaire de 10 euros. Cliquez sur « Coupon : 10,00€ de descuento » et sur « Obtener ya » pour que le coupon soit automatiquement appliqué sur la page de paiement. Attention, vous devez tenir compte du fait que l’offre se termine ce dimanche 9 septembre, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter. Au fait, le même POCO M5 est beaucoup plus cher dans d’autres stores comme Amazon et PcComponentes.

Design confortable, grand écran et net, autonomie énorme… Voyons tout ce qu’il a à vous offrir ce smartphone pour seulement 100 euros.

POCO M5, un excellent choix pour seulement 100 euros

C’est une affaire de pouvoir acheter le POCO M5 pour seulement 100 euros, même s’il est déjà sur le marché depuis un an. Tout d’abord, parce que son processeur MediaTek Helio G99 offre une performance très fiable au quotidien. Chatter, rechercher des informations, utiliser l’application de la banque et même jouer sont quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec le téléphone. Si les 64 Go de mémoire vous semblent insuffisants, il suffira de les étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

L’écran LCD se comporte également bien, inondant le devant avec ses 6,58 pouces. C’est un écran de résolution Full HD+ (2408 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz avec un comportement plus que correct, vous pourrez voir les images sans aucun problème. Le son est géré par un seul haut-parleur, bien que vous ayez la possibilité de connecter vos écouteurs par câble ou en Bluetooth.

La batterie de 5 000 mAh mérite une mention spéciale, car elle a une performance exceptionnelle. N’oubliez pas qu’elle atteint les 2 jours d’utilisation même lorsque vous êtes exigeant, c’est formidable. Par conséquent, vous pouvez être sûr de pouvoir l’utiliser pendant des heures et des heures sans avoir besoin du chargeur. Au fait, le terminal prend en charge la charge rapide de 18W, mais le chargeur fourni dans la boîte est un peu plus puissant, de 22,5W.

Le POCO M5 a 3 caméras à l’arrière, bien que la plus utile soit celle de 50 mégapixels. Avec elle, vous pourrez prendre de bonnes photos en plein jour et des vidéos en résolution Full HD. Il y a d’autres détails intéressants pour l’expérience d’utilisation, comme le lecteur d’empreintes situé sur le côté droit et la technologie NFC, qui vous permet d’utiliser votre téléphone pour payer vos achats.

Étant donné que vous pouvez l’obtenir pour seulement 100 euros, ce POCO M5 est pratiquement un cadeau. N’hésitez pas à profiter de l’occasion si vous recherchez un nouveau téléphone pour un usage basique, que ce soit pour vous-même ou pour un être cher. Appliquez la réduction supplémentaire de 10 euros et emportez-le pour seulement 99,99 euros sur la boutique Xiaomi pendant ce week-end.

