La porte vers l’Enfer existe et ne cesse de grandir : voici le mystérieux cratère qui est visible depuis l’espace

La Yakoutie est l’une des régions les plus sauvages du monde.

Le portail vers l’infra-monde grandit chaque jour

Il existe de nombreuses structures sur la planète Terre qui nous surprennent. Des ponts gigantesques, des monstres de béton, mais cette fois il s’agit d’une structure naturelle qui surprend car on ignore son origine mais qui ne cesse de grandir et de surprendre les experts. Nous devons nous rendre en Yakoutie, l’une des zones les plus inhospitalières et froides de la planète, pour découvrir ce qu’est la Porte de l’infra-monde.

La porte de l’infra-monde de Yakoutie

La République de Sakha-Yakoutie est l’une des régions les plus inhospitalières de Russie. Située en plein cœur de la Sibérie, les températures y sont les plus froides de la planète. Cependant, depuis des siècles, ses ressources naturelles, en particulier les ressources forestières, ont été exploitées. Maintenant, avec les problèmes liés au changement climatique, la région n’est plus aussi froide et a causé un affaissement étonnant d’une zone. Les habitants la connaissent sous le nom de Porte de l’infra-monde.

Dans ce cratère, long de plus d’un kilomètre et profond de plus de 100 mètres, on entend des bruits étranges et sinistres qui effraient la population de la région. Cependant, il est certain que bien que les habitants pensent qu’il s’agit d’esprits et de fantômes, tout indique qu’il s’agit des sons de l’affaissement constant des terres de la région, selon ce que rapporte Tiempo.

Auparavant, il s’agissait d’un lieu d’abattage intensif des arbres. Cela a entraîné le remaniement du sol et avec la fonte du pergélisol due à la chaleur, toute la zone s’enfonce sur elle-même. Le plus remarquable est qu’elle continue également à grandir de 10 à 30 mètres chaque année. Selon la chaleur estivale, la situation peut encore s’aggraver et continuer à s’enfoncer dans les profondeurs les plus absolues de la planète.

Il s’agit d’un cratère qui s’est formé en raison de l’abattage indiscriminé de la zone. Cela a entraîné l’enfoncement progressif du sol en raison des températures élevées du réchauffement climatique.

Il se trouve à Yakoutie, l’une des zones les plus froides de la planète, et a une profondeur de cent mètres et une longueur de plus d’un kilomètre.

Il est appelé la « porte de l’infra-monde », mais en réalité ce n’est pas le cas. Inutile de le dire, mais il est vrai que cela sonne vraiment bien et son objectif est d’attirer l’attention.

Ce qui est perturbant, c’est que de temps en temps on entend des sons étranges et inconnus. Les habitants affirment que cela est dû aux fantômes. Il est vrai que les sons proviennent des bruits de l’affaissement des terres.

Il grandit chaque année de 10 à 30 mètres selon la chaleur de la région.

Quoi qu’il en soit, en éliminant l’aspect le plus sinistre de l’histoire, il est certain qu’il pose une prémisse dangereuse : l’effet du changement climatique se fait sentir dans de plus en plus de régions du monde. Surtout dans les régions les plus périphériques, comme dans cette partie de la planète, où l’environnement est généralement sauvage.

