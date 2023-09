Montre connectée vs montre intelligente: qu’est-ce que c’est et pourquoi ce n’est pas la même chose

Elles peuvent sembler semblables, mais ils ne le sont pas.

La smartwatch est l’appareil qui offre une expérience plus avancée dans les montres connectées

Le monde des wearables, bien qu’il ait subi la récession post-pandémie, compte un marché d’utilisateurs bien établi. En effet, si nous prenons en compte spécifiquement les montres connectées et les smartwatches, de plus en plus de personnes portent un appareil connecté à leur poignet. Cependant, il est important de faire la distinction entre ces deux appareils, car bien qu’ils semblent identiques, ils ne le sont pas en réalité. Car même si une montre connectée et un smartwatch semblent identiques, ils ont des différences importantes.

Montre connectée, l’option abordable

Qu’est-ce qu’une montre connectée

Les montres connectées sont des appareils portables qui ont des caractéristiques plus limitées par rapport aux smartwatches. Ils se concentrent principalement sur les capteurs de santé et d’exercice, comme le rythme cardiaque, et ont généralement quelques fonctions connectées aux appareils, telles que les notifications d’appels et de messages, entre autres. Ce sont des fonctions principalement consultatives, nous ne pourrons donc pas effectuer beaucoup d’actions avec elles.

Ils sont généralement axés sur les activités sportives, comme les Xiaomi Smart Band Pro, qui cherchent également à se démarquer des bracelets intelligents, ou des modèles tels que la gamme Amazfit GTR ou la Huawei Watch GT 3 SE, qui cherchent à se présenter sous un format hybride entre montre et bracelet, mais qui ne disposent pas des spécifications et des fonctionnalités propres à un smartwatch.

Caractéristiques d’une montre connectée

Ainsi, ses principales caractéristiques seraient les suivantes:

Batterie longue durée . Comparées aux montres intelligentes, les montres connectées ont un avantage considérable à cet égard, car elles sont plus proches du fonctionnement d’un bracelet et ont moins de fonctions, leur consommation d’énergie est donc également inférieure. Cela signifie qu’elles peuvent fonctionner sans problème pendant 1 à 3 semaines.

. Comparées aux montres intelligentes, à cet égard, car elles sont plus proches du fonctionnement d’un bracelet et ont moins de fonctions, leur consommation d’énergie est donc également inférieure. Cela signifie qu’elles peuvent fonctionner sans problème pendant 1 à 3 semaines. Orientation sportive . Si vous recherchez une montre qui vous aide principalement dans votre activité sportive, vous n’avez peut-être pas besoin d’investir dans une smartwatch coûteuse, une montre connectée moins chère avec une esthétique plus sobre que les bracelets pourrait vous suffire. De plus, elle dispose de capteurs spécialement conçus pour cette activité , ainsi que pour le suivi du sommeil.

. Si vous recherchez une montre qui vous aide principalement dans votre activité sportive, vous n’avez peut-être pas besoin d’investir dans une smartwatch coûteuse, une montre connectée moins chère avec une esthétique plus sobre que les bracelets pourrait vous suffire. De plus, elle dispose de , ainsi que pour le suivi du sommeil. Interaction mobile de base. Une montre connectée nous permet de vérifier les messages reçus, elle peut nous avertir lorsque nous recevons un message, ou nous informer lorsque nous recevons un appel, nous permettant de raccrocher directement depuis le bracelet. Malheureusement, l’interaction est limitée et se limite généralement à cela. Si vous recherchez plus de fonctionnalités, vous devriez envisager d’utiliser une smartwatch. En revanche, si cela vous suffit, optez pour une montre connectée.

Smartwatch ou montre intelligente, votre téléphone au poignet

Qu’est-ce qu’une montre smartwatch

Effectivement, un smartwatch a généralement un prix beaucoup plus élevé que la plupart des montres connectées. En effet, en plus d’avoir les mêmes fonctions que ces autres appareils, une montre intelligente est une extension plus fonctionnelle de notre propre téléphone. Et cela comporte des avantages et des inconvénients, car bien qu’il offre plus de fonctionnalités, il a aussi une autonomie plus limitée en raison de la taille de son écran, de ses capteurs et de la puissance de ses applications.

On trouve des exemples clairs de smartwatches dans des appareils tels que les montres Samsung Galaxy Watch 6, qui sont sorties sur le marché ces dernières semaines, ou les Apple Watch Series 8, dont le successeur pourrait être très proche. Ils disposent de nombreuses fonctionnalités de pointe dans le secteur des smartwatches. Cependant, leur prix fait que cette montre n’est pas accessible à tous, car elle se situe souvent au-dessus des téléphones mobiles de milieu de gamme.

Caractéristiques d’un smartwatch

En ce qui concerne les caractéristiques d’un smartwatch, nous trouverons ses principaux points forts dans les aspects suivants :

Tout ce qu’a une montre connectée . Une montre intelligente aura de nombreuses fonctions sportives et disposera de tous les capteurs axés sur le sport et la surveillance physique de l’utilisateur présents dans une montre connectée. Sa différence est qu’en plus de cet aspect, une smartwatch a encore plus de fonctionnalités dans ces domaines, qui varient selon les fabricants .

. Une montre intelligente aura de nombreuses fonctions sportives et disposera de axés sur le sport et la surveillance physique de l’utilisateur présents dans une montre connectée. Sa différence est qu’en plus de cet aspect, une smartwatch a dans ces domaines, qui . Contrôle avancé des notifications et fonctionnalités autonomes sur le téléphone . Une smartwatch offre plus de possibilités pour interagir avec les notifications d’un téléphone par rapport à une montre connectée. Nous pouvons écrire des messages , nous avons la possibilité de répondre aux appels (et pas seulement de les rejeter), et elles intègrent généralement une puce NFC qui permet les paiements en approchant simplement le bracelet d’un terminal de paiement.

. Une smartwatch offre plus de possibilités pour interagir avec les notifications d’un téléphone par rapport à une montre connectée. , nous avons la possibilité de répondre aux appels (et pas seulement de les rejeter), et elles intègrent généralement une en approchant simplement le bracelet d’un terminal de paiement. Disponible en version SIM pour plus d’indépendance. Si vous souhaitez avoir une expérience entièrement autonome sur votre montre intelligente, vous pouvez installer une nanoSIM pour passer des appels, écouter de la musique et suivre vos mouvements via GPS (particulièrement utile pour les enfants et les personnes âgées) sans avoir besoin de prendre votre téléphone avec vous.

Par contre, une autonomie plus faible. Selon l’utilisation que vous en faites, une smartwatch a généralement une autonomie de 1 à 2 jours, mais vous pouvez la prolonger de quelques jours supplémentaires en réduisant au maximum ses fonctions. Vous pouvez prolonger son autonomie en limitant ses fonctions actives telles que la surveillance du rythme cardiaque, ou en utilisant l’appareil de manière moins intense.

Quel achat est le plus recommandé

Après avoir examiné toutes les informations à ce sujet, il est plus facile d’avoir une vision générale du type de produit qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez avoir un produit portable de base et que vous n’avez pas besoin de nombreuses fonctionnalités ou de capteurs, vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent supplémentaire pour un smartwatch : il existe des dizaines de montres connectées de marques réputées qui vous offriront exactement ce dont vous avez besoin.

En revanche, si vous voulez une montre capable d’effectuer de nombreuses fonctions et que vous pouvez vous le permettre financièrement, les smartwatches du marché sont conçues pour des utilisateurs comme vous. Que ce soit pour répondre aux appels, effectuer des paiements via NFC, répondre aux messages WhatsApp, ou tout autre besoin, un smartwatch vous offrira une expérience illimitée, bien que cela soit plus coûteux et que vous devrez surveiller l’autonomie de votre smartwatch.

