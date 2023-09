Xiaomi triomphe dans la liste des meilleures ventes d’Amazon : ces 3 téléphones sur le podium

Eh bien, ils sont tous de milieu de gamme avec un prix inférieur à 300 euros dans les trois cas.

Les trois téléphones Xiaomi sont destinés à être les plus vendus en 2023.

Voulez-vous un téléphone bon marché et de qualité, et vous ne savez pas lequel choisir? Il est préférable de d’abord consulter la liste des smartphones les plus vendus du moment. Nous la consultons chaque semaine et nous avons maintenant vu comment Xiaomi a placé 3 de ses terminaux de milieu de gamme sur le podium d’Amazon, qui ont accumulé les meilleurs chiffres.

Tous appartiennent à la famille de téléphones Redmi Note de leur 12e génération, avec des prix tous inférieurs à 300 euros. On remarque que les personnes achètent des téléphones de plus en plus bon marché, car avec une durée de vie moyenne d’environ 3 ans, c’est un bon investissement à moyen terme. Ces trois smartphones sont appelés à être les plus vendus de 2023, de loin.

Obtenez l’un des 3 téléphones les plus vendus de la semaine

Chacune de ces trois options est une bonne alternative sous Android si vous ne voulez pas dépenser 400 euros ou plus. Elles dureront de nombreuses années, certaines plus que d’autres, et ce qui est le plus surprenant, c’est que chacune d’entre elles dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, incroyable compte tenu du bas prix.

Redmi Note 12 Pro 4G (8/256 GO) : ce modèle est équipé d’une connectivité 4G et d’une mémoire interne plus que suffisante de 256 Go extensible avec des cartes microSD. Ce modèle dispose d’un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec une luminosité de 1200 nits monté sur un châssis en polycarbonate d’à peine 7,9 mm d’épaisseur. Sa puissance provient du Snapdragon 732G, de 8 Go de RAM et du GPU Adreno 618. Il possède une caméra arrière quadruple Samsung et Sony de 108 MP avec enregistrement en 4K. Sa batterie de 5000 mAh peut être chargée à 67W et durer parfaitement 2 jours. En ce qui concerne la connectivité, tout y est sauf la 5G : NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.0, port casque, double SIM, GPS et infrarouges.

Redmi Note 12 4G (4/128 GO) : c’est le plus discret des trois modèles et le moins cher. Celui-ci dispose du même panneau Amoled que le modèle précédent, mais dans un corps de seulement 7,8 mm d’épaisseur et d’un poids de 184 grammes. Il fonctionne avec le Snapdragon 685 de 6 nm, 4 Go de RAM et une mémoire de stockage de 128 Go extensible. Sa caméra principale est un triple capteur de 50 MP signé Samsung. La batterie de 5000 mAh nous permet de les utiliser pendant 3 jours avec une seule charge rapide de 33W. Ce modèle est identique en termes de connectivité au précédent, excepté l’absence de NFC.

Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GO) : ce n’est pas le plus puissant et complet de la famille Redmi Note 12 de cette année, mais c’est l’un des téléphones les plus vendus en dessous de 300 euros. Ce téléphone est doté d’un panneau Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur un corps en polycarbonate de 7,9 mm d’épaisseur. Il est très puissant grâce au Dimensity 1080 de MediaTek, aux 8 Go de RAM intégrés et à la mémoire de 256 Go non extensible. Son système de caméras est surprenant pour ce prix, avec un stabilisateur optique, un capteur principal Sony de 50 MP, un objectif grand angle et une lentille macro. Il dispose également d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge rapide à 67W, ainsi que d’un port casque, NFC, GPS, double SIM, 5G, infrarouges, WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

