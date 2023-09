Les Xiaomi 14 et 14 Pro sont avancés et il y a une grande raison qui l’explique.

Selon ce que nous apprenons de Chine, l’entreprise dirigée par Lei Jun va avancer la sortie de ses nouveaux smartphones haut de gamme parce que les actuels, les Xiaomi 13 et 13 Pro, se sont très bien vendus.

Sur l’image, un attrayant Xiaomi 13 Pro qui accueillera bientôt son successeur.

Il est curieux que des chiffres de vente très positifs deviennent un problème pour un grand fabricant, mais c’est précisément ce que nous disent sur Weibo les résultats d’un Xiaomi surpassé par les résultats sur le marché de ses Xiaomi 13 et 13 Pro, qui commandent leur catalogue au niveau international avec la permission du superlatif et très cher Xiaomi 13 Ultra.

Apparemment, Lei Jun et les autres sont très pressés de sortir les Xiaomi 14 et 14 Pro, qui pourraient arriver plus tôt que prévu, du moins si l’on considère les itérations annuelles auxquelles les géants de l’industrie des smartphones nous ont habitués. Bien que les Xiaomi 13 soient arrivés en décembre 2022, toutes les sources chinoises s’accordent maintenant à dire que les Xiaomi 14 seront en vente un mois plus tôt, en novembre, probablement juste à temps pour le Double Eleven, le 11/11, également connu sous le nom de Jour des célibataires et journée de promotions et d’achats massifs en Chine.

Et ne pensez pas qu’il y a un piège ou une arnaque derrière cette avance, car la raison en est positive, du moins pour Xiaomi, car il ne s’agit pas d’un échec de la « Série 13 » ou de problèmes massifs, mais bien du contraire.

Leur gamme actuelle phare s’est vendue beaucoup plus que prévu, et aussi plus que ce que le fabricant basé à Haidian avait prévu de produire, donc pratiquement toutes les plateformes de distribution sont en rupture de stock, tant pour le Xiaomi 13 que surtout pour le modèle Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi a épuisé en 9 mois toutes les unités de la « Série 13 » qu’il prévoyait de vendre en un an, donc à ce stade, la meilleure solution qu’ils ont trouvée est d’avancer la sortie des Xiaomi 14 et 14 Pro avec le Snapdragon 8 Gen3 de Qualcomm.

Apparemment, Xiaomi a livré en seulement 9 mois les unités qui seraient vendues en une année selon ses prévisions initiales les plus optimistes, et augmenter maintenant la production n’aurait pas de sens avec l’arrivée imminente de la nouvelle génération.

C’est pourquoi tout le monde travaille à avancer le lancement des Xiaomi 14, même Qualcomm, qui devra avancer la présentation du Snapdragon 8 Gen3 pour équiper la nouvelle gamme la plus performante de Xiaomi de ses derniers chipsets. En réalité, cette annonce officielle aura lieu en octobre au lieu du mois de novembre, de sorte que Qualcomm arrivera à temps avec Xiaomi.

On voit des choses étonnantes sur ce marché et dans cet environnement mondial dans lequel nous vivons, où même vendre trop est un problème!

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :